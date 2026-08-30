Lourdes Montes encuentra en este mono de 198 euros la alternativa más elegante al vestido

Lourdes Montes vuelve a demostrar su particular sensibilidad a la hora de elegir prendas especiales. La diseñadora e influencer ha apostado por un estilismo lleno de color y detalles artesanales con el que vuelve a reivindicar una de las prendas más versátiles del armario: el mono.

En esta ocasión, se trata del mono Elefant Rosa de Michonet, una pieza en color fresa que destaca por sus bordados y que tiene un precio de 198 euros.

El diseño reúne varias de las tendencias que continúan triunfando esta temporada, pero lo hace desde una perspectiva sofisticada y muy personal.

Confeccionado en una mezcla de lino y viscosa, el mono apuesta por un tejido ligero y agradable que permite mantener la comodidad sin renunciar a un acabado elegante. Su intenso tono fresa aporta luminosidad al estilismo y convierte la prenda en una alternativa perfecta para los meses de buen tiempo.

Sin embargo, uno de los grandes protagonistas del diseño son los elefantes bordados con hilo dorado y negro, un motivo que recorre la prenda y le aporta una marcada personalidad.

Estos dibujos se completan con pequeñas piedras aplicadas que añaden luz y relieve, creando un efecto artesanal especialmente llamativo. El resultado es una pieza que consigue destacar por sus detalles sin necesidad de incorporar accesorios excesivamente llamativos.

El patrón también juega un papel fundamental. El mono presenta un cruce delantero que enmarca el escote de manera natural, mientras que los pliegues situados en la cintura ayudan a definir la silueta.

Este recurso consigue estructurar la figura manteniendo al mismo tiempo la fluidez característica de la prenda, creando un equilibrio entre elegancia y comodidad.

Otro de los detalles que diferencian el modelo son sus mangas amplias a la altura del codo, que aportan movimiento y un aire relajado.

Mono Elefante Rosa. Michonet

La zona de la cintura presenta un ligero efecto ablusado, creando una silueta desenfadada que mantiene la sofisticación del conjunto. En la parte inferior, la pierna recta y fluida estiliza visualmente la figura y acompaña el movimiento al caminar.

Precisamente esa versatilidad es una de las grandes ventajas de esta propuesta de Michonet. El mono puede convertirse en una opción perfecta para una celebración, una comida especial o un evento de verano, pero también puede funcionar en un estilismo más relajado dependiendo de los complementos.

Unas sandalias de tacón, un bolso pequeño y joyas doradas pueden elevarlo para una ocasión especial, mientras que unas sandalias planas permiten conseguir un resultado más casual.

Con el mono Elefant Rosa, Lourdes Montes vuelve a demostrar que el color y la artesanía pueden convertirse en los mejores aliados para construir un estilismo diferente.

Una pieza cómoda, llamativa y versátil que apuesta por los detalles hechos para marcar la diferencia y que confirma que el mono continúa siendo una de las alternativas más elegantes al clásico vestido de verano.