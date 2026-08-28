Victoria Federica tiene el conjunto más deseado por las expertas en moda antes de acabar el verano

“Larga vida al verano”. Con esta declaración de intenciones, Victoria Federica (25 años) parece dejar claro que todavía queda mucho verano por delante y, sobre todo, muchos looks estivales que estrenar.

La aristócrata española ha compartido en sus redes sociales una nueva instantánea en la que vuelve a demostrar su particular afinidad por la moda ibicenca, esta vez con un conjunto de Charo Ruiz que reúne algunos de los códigos más reconocibles de la firma.

Para esta ocasión, la royal ha escogido un total look de la colección Sealace SS26 formado por un bustier y un pantalón acampanado, ambos de inspiración artesanal.

En color negro, el conjunto apuesta por un delicado juego de calados, transparencias y piel vista que aporta ligereza a las prendas al tiempo que realza la silueta.

Victoria Federica con un diseño de Charo Ruiz. Instagram

Una combinación que resume a la perfección esa estética mediterránea y femenina que caracteriza a la firma ibicenca y que Victoria Federica vuelve a llevar a su terreno.



El resultado es un estilismo que juega con el contraste entre la estructura del bustier y la fluidez del pantalón, pero también entre la piel y el bordado, creando ese equilibrio entre sensualidad y artesanía tan característico de Charo Ruiz.

Una propuesta que demuestra, además, cómo el clásico imaginario ibicenco puede reinterpretarse desde una perspectiva más sofisticada y contemporánea, alejándose de los tradicionales blancos estivales para apostar por el negro como protagonista.

Más allá de llevarlo como un conjunto, ambas piezas ofrecen múltiples posibilidades a la hora de construir nuevos estilismos.

Top Kai y pantalon Stern de Charo Ruiz Ibiza. Cedida a EL ESPAÑOL.

El bustier puede convertirse en la pieza protagonista combinado con unos vaqueros de tiro alto o una falda larga de tejido ligero, mientras que el pantalón acampanado funciona igualmente bien con un top minimalista o incluso una camiseta básica para rebajar su carácter más sofisticado.

Una versatilidad que permite prolongar la vida de las prendas hasta cuando el verano ya ha terminado.

No es, además, la primera vez que Victoria Federica confía en Charo Ruiz para sus looks de verano. La aristócrata española ya ha recurrido en anteriores ocasiones a la firma ibicenca, consolidando una relación que vuelve a quedar patente con este nuevo estilismo.

Esta vez, su elección confirma que, incluso cuando el calendario empieza a acercarnos a la rentrée, hay tendencias y prendas que invitan a seguir disfrutando del verano un poco más.