Nieves Álvarez tiene el vestido negro perfecto para estrenar ahora y seguir llevando en septiembre

Nieves Álvarez (52 años) ha vuelto a demostrar por qué es una de las mujeres que mejor interpreta las tendencias sin renunciar a su propio estilo.

La modelo y presentadora ha elegido para uno de sus últimos looks de verano un vestido negro de Charo Ruiz, acompañado de unas sandalias planas y un bolso de inspiración artesanal.

Una combinación sencilla y sofisticada que encaja a la perfección con esos últimos días de agosto en los que todavía queda verano por disfrutar, pero en los que ya empezamos a pensar en las prendas que nos acompañarán en septiembre.

El diseño reúne algunos de los códigos que han convertido al vestido negro en un clásico imprescindible: una silueta larga y femenina, transparencias estratégicas y delicados detalles de encaje que aportan ligereza y movimiento.

El resultado demuestra que el negro, lejos de ser un color reservado a los meses más fríos o a las ocasiones especiales, también puede convertirse en una elección perfecta para los días de verano cuando se combina con tejidos ligeros y accesorios de aire relajado.

La elección de Nieves pone además el foco en una de las grandes virtudes de este tipo de prendas: su capacidad para adaptarse a diferentes momentos y estilos simplemente cambiando los accesorios.

Unas sandalias planas, un bolso de rafia y joyas minimalistas construyen un look desenfadado y mediterráneo, perfecto para una comida, un paseo o una tarde de verano.

El vestido de Nieves Álvarez. Redes Sociales

Pero basta con incorporar unas sandalias de tacón, un bolso de piel y joyería dorada para transformar el mismo vestido en una opción perfecta para una cena o una celebración de entretiempo.

Aunque el diseño que ha elegido Álvarez pertenece a una colección pasada de Charo Ruiz y ya no está disponible, su estética representa a la perfección uno de los grandes clásicos de la firma.

Temporada tras temporada, los vestidos negros de encaje y transparencias regresan reinterpretados en nuevas siluetas, escotes, largos y juegos de transparencias.

Actualmente, la firma cuenta con diferentes modelos que mantienen esta esencia, desde propuestas más vaporosas y relajadas hasta otras de vocación más sofisticada, con opciones que se adaptan a distintos estilos y siluetas.