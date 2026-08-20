De la camisa de cuadro a la chaqueta de ante: las 5 claves de Scalpers Man para vestir impecable en invierno

El cambio de estación exige un ejercicio de equilibrio en el armario masculino: la transición entre el rigor del invierno y la ligereza del verano requiere prendas capaces de superponerse con fluidez, aportando calidez sin restar versatilidad.

Con esta premisa, Scalpers Man presenta sus últimas novedades para el cambio de temporada, una cuidada selección que reinterpreta los esenciales del guardarropa masculino a través de nuevas texturas, siluetas relajadas y una decidida apuesta por las prendas de exterior.

En esta nueva propuesta, las piezas de abrigo y exterior asumen un indiscutible papel protagonista.

La firma española sitúa en el centro de la selección la bomber de microcuadro en tono camel, una prenda de silueta desenfadada que combina el espíritu urbano con la elegancia atemporal del estampado tradicional.

Scalpers Man. Scalpers Man.

Prendas de exterior

Junto a ella, la dimensión funcional queda totalmente cubierta con dos piezas clave para afrontar la climatología caprichosa del entretiempo. Por un lado, la chaqueta técnica impermeable con cuello alto, pensada para la movilidad urbana.

Por otro, la chaqueta resinada con acabado repelente al agua y un distintivo cuello de pana que aporta un toque sartorial clásico.

La riqueza sensorial de la colección se complementa con sobrecamisas y chaquetas de ante en tonos navy y caramelo. Estas piezas aportan una textura noble y acogedora, perfecta para construir estilismos a base de capas (layering) sin recargar la silueta.

Scalpers Man presenta sus novedades para la próxima temporada. Scalpers Man.

Cromatismo neutro

La paleta cromática de la colección destaca por su sobriedad y armonía. Con un claro predominio de azules, tonos tierra y cremas, la selección está concebida para que todas las piezas convivan orgánicamente entre sí.

Los básicos de la colección mantienen una estética limpia y pulida. Desde las camisas en azul cielo y off white, a las sudaderas half-zip con cuello en contraste o los pantalones de pinzas para un toque más estructurado.

El contrapunto casual y desenfadado lo aporta el denim, presente en jeans de corte regular fit y en chaquetas con diversos lavados. Este tejido introduce una actitud urbana que equilibra la sobriedad de los tonos neutros y las prendas de confección más cuidada.

Chaqueta bomber de ante, de Scalpers Man. Scalpers Man.

Equilibrio entre lo clásico y lo informal

Los accesorios terminan de definir la propuesta reafirmando la identidad de la marca. Los mocasines de piel en color marrón se incorporan como el calzado idóneo para transicionar entre looks de oficina y momentos de ocio, mientras que las gorras refuerzan la actitud relajada y juvenil de los conjuntos diarios.

El resultado es un armario versátil y coherente, construido a partir de capas, texturas de calidad y colores fáciles de combinar, pensado para acompañar al hombre contemporáneo en su día a día sin renunciar al sello distintivo de la firma.

Nacida en España en 2007, Scalpers se ha consolidado en la última década como un referente indiscutible en el sector de la moda.

Bajo el emblema de su célebre calavera, símbolo de su espíritu rebelde y de su apuesta por hacer las cosas de manera diferente, la marca comenzó su andadura en el segmento masculino antes de diversificarse hacia la moda infantil (2012) y la línea femenina (2018).