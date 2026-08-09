Sassa de Osma tiene el vestido camisero más favorecedor del verano, pero no es apto para todos los bolsillos

Sassa de Osma en una imagen de su Instagram. Redes Sociales

Sassa de Osma (38 años) ha vuelto a demostrar por qué es uno de los referentes de estilo más sólidos y elegantes del panorama internacional.

Su último post en redes sociales, donde aparece con un vestido camisero de Dior durante un viaje familiar a Cantabria, ha captado la atención de la prensa especializada y de sus seguidores.

La prenda, perteneciente a la colección cápsula Dioriviera, es una pieza que resume a la perfección la estética veraniega, refinada y atemporal que caracteriza tanto a la firma francesa como al estilo personal de Sassa.

El vestido, descrito por la propia casa Dior como "un vestido camisero de largo medio" que presenta "un moderno diseño en bloques de color", está confeccionado en "sarga de seda multicolor con el motivo D‑Stripes".

Su silueta acampanada, con cierre abotonado, incorpora "un cinturón anudado tono sobre tono, así como un cuello y puños blancos en contraste".

La firma asegura que la pieza "aportará un toque colorido a cualquier look Dioriviera", una promesa que Sassa cumple con naturalidad.

El vestido camisero. Redes Sociales

El precio del vestido asciende a 4.900 euros, una cifra que lo sitúa en la categoría de lujo dentro de la maison, pero también en la línea de las piezas que suelen protagonizar los armarios de verano de la aristócrata peruana.

Su elección no sorprende: Sassa mantiene desde hace años una relación estrecha con Dior, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

La firma la considera una de sus embajadoras naturales, una mujer que encarna los valores de elegancia, discreción y modernidad que la casa francesa busca proyectar en sus colecciones.

No es la primera vez que Sassa de Osma apuesta por Dior para sus apariciones públicas. La princesa ha lucido diseños de la maison en eventos institucionales, presentaciones, alfombras rojas y sesiones fotográficas.

Su estilo, marcado por líneas depuradas, colores equilibrados y una sofisticación sin estridencias, encaja a la perfección con la visión de Maria Grazia Chiuri, directora creativa de la firma, que ha encontrado en Sassa una musa contemporánea.