El bolso trenzado vuelve este verano: así se convertirá en el accesorio estrella de tus vacaciones

El bolso trenzado confirma, una temporada más, su reinado entre los accesorios imprescindibles del verano.

Lleva varias temporadas conquistando el street style, pero este 2026 regresa más fuerte que nunca para confirmar que ya no es una tendencia temporal, sino uno de esos complementos que, tal y como confirman las pasarelas y las expertas en moda, merece un espacio en cualquier fondo de armario.

La clave de su éxito reside en su versatilidad. Es el complemento que eleva un vestido blanco, que aporta un toque especial a un conjunto de lino o que consigue que unos vaqueros y una camisa parezcan mucho más elevados.

Además, su acabado artesanal encaja a la perfección con esa estética relajada que domina los mejores looks del verano.

Hispanitas hace del trenzado uno de los grandes protagonistas de su colección de verano. La marca alicantina, conocida principalmente por su línea de calzado, apuesta por la rafia también en su propuesta de bolsos.

La influencer Rosa Machado con bolso de Hispanitas. @rosamachadog

Una serie de diseños pensados para acompañar todos los planes de la temporada, demostrando que un mismo acabado puede adaptarse a estilos y momentos completamente distintos.

Esa es, precisamente, la gran ventaja de este bolso. Da igual si el plan es una jornada en la oficina, una comida con amigas, un paseo junto al mar o una cena al aire libre: siempre encuentra su sitio. Lo hace sin llamar la atención, acompañando a los looks de manera discreta para convertirse en el broche final de cualquier estilismo.

Bajo esta filosofía, la firma alicantina presenta un abanico de propuestas donde conviven modelos para todos los gustos y necesidades; así como también colores que van desde el negro, pasando por los neutros o los tonos tierra.

La silueta hobo aporta ese aire bohemio (y en tendencia) que nunca falla en vacaciones; y diseños de hombro y las bandoleras son perfectas si buscas conjuntos femeninos, pero cómodos, que te acompañen en esos días de verano que sabes cómo empiezan, pero nunca cómo acaban.

Bolso Hobo Desert, de Hispanitas. PVP: 67,90€ Hispanitas

Lejos de ser una tendencia pasajera, el bolso trenzado se consolida como uno de esos accesorios capaces de regresar verano tras verano sin perder vigencia.

La propuesta de Hispanitas demuestra que su versatilidad y su carácter atemporal lo convierten en un aliado perfecto para acompañar cualquier estilismo de la temporada.