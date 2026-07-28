Inés García, pareja de Lamine Yamal, apuesta por la camiseta de EME Studios que ya es un imprescindible este verano

Inés García (21 años) vuelve a demostrar que los looks más sencillos pueden convertirse en los más inspiradores. La pareja de Lamine Yamal (19) ha sido fotografiada disfrutando de una jornada de compras junto al futbolista, apenas unos días después de la victoria de la selección española en el Mundial.

Para la ocasión, la influencer apostó por un estilismo relajado, cómodo y muy actual, protagonizado por una camiseta de EME Studios que confirma el auge de las prendas oversize dentro del armario más urbano.

Se trata del modelo Solare Canary Oversized Tee, una camiseta que tiene un precio de 45 euros y que destaca por su diseño minimalista y versátil.

Confeccionada en 100 % algodón, la prenda ofrece un tacto suave y una gran comodidad, dos cualidades imprescindibles para los looks más informales del verano.

Inés García con una camiseta de EME Studios. Instagram

Además, su corte cropped actualiza la clásica camiseta de algodón, aportando un aire juvenil y contemporáneo que encaja a la perfección con las tendencias de la temporada.

Uno de los detalles más representativos del diseño es el logotipo estampado en la parte frontal, un elemento discreto que aporta identidad a la prenda sin restarle protagonismo al conjunto.

La filosofía de EME Studios se caracteriza precisamente por apostar por básicos de calidad con una estética limpia y atemporal, capaces de adaptarse a todo tipo de estilismos.

Inés García decidió combinar la camiseta con unos shorts vaqueros y unos salones negros de tacón, una mezcla que equilibra a la perfección el carácter desenfadado de la parte superior con un toque más sofisticado en el calzado.

El resultado es un estilismo fácil de recrear que demuestra cómo unas prendas básicas pueden adquirir un aire mucho más elegante gracias a los accesorios adecuados.

Solare Canary Oversized Tee. EME Studios

Este tipo de combinaciones se han convertido en una de las grandes tendencias del verano. La unión de camisetas oversize con prendas denim sigue siendo una apuesta segura para el día a día, mientras que la incorporación de unos zapatos de salón transforma por completo el look, haciéndolo apto incluso para una comida, una tarde de compras o un plan improvisado en la ciudad.

Con esta elección, Inés García confirma que no siempre son necesarias las prendas más llamativas para marcar tendencia.

La Solare Canary Oversized Tee de EME Studios demuestra que un básico bien diseñado puede convertirse en el protagonista absoluto de cualquier estilismo.

Un look cómodo, fresco y muy actual que refleja a la perfección esa estética effortless que cada vez gana más protagonismo entre las nuevas generaciones de creadoras de contenido.