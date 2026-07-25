Anna Ferrer da la lección de estilo del verano con el bikini de tachuelas que mejor sienta: es de Mango y está rebajado

Cuando se trata de inspirar a sus seguidores con los mejores looks del verano, Anna Ferrer Padilla (29 años), una de las grandes referentes de estilo en redes sociales, sabe muy bien cómo hacerlo.

En una de sus últimas publicaciones disfrutando del sol, la creadora de contenido ha desvelado su apuesta estival imprescindible: un bikini de aire tejano y sofisticado que no solo favorece gracias a su corte, sino que además lleva la firma de la marca española Mango.

El diseño destaca por un elegante color marrón chocolate, uno de los tonos neutros más favorecedores cuando la piel está bronceada, y por el detalle de tachuelas metálicas bordeadas a lo largo del escote y la cintura, aportando ese aire western que tan de moda está esta temporada.

Anna Ferrer Padilla, en una imagen de sus redes sociales. @annafpadilla

Un 'dos piezas' de tendencia a precio de rebajas

El conjunto, que se encuentra actualmente en el catálogo rebajado de la firma, se compone de dos piezas clave que combinan comodidad y tendencia.

Por un lado, el top bikini triangular con tachuelas. Presenta un cuello de pico suave, tirantes finos ajustables, relleno extraíble para mayor adaptabilidad y un cómodo cierre de gancho en la espalda. Su precio rebajado es de 22,99 euros.

Por otro lado está la braguita bikini brasileña. Diseñada a juego con el mismo detalle de tachuelas sutiles en el borde superior, tiene un precio actual de 19,99 euros.

Bikini de tachuelas, de Mango. Mango

Para rematar este estilismo playero, Anna Ferrer Padilla ha combinado el conjunto con un sombrero vaquero de paja en tono café, creando una propuesta estival de estilo cowgirl impecable para las tardes de verano y las jornadas de playa.

El éxito del conjunto entre las seguidoras de la influencer ha sido tal que el producto ya registra últimas unidades en las tallas más demandadas (XS, S y M) en la tienda online de Mango, posicionándolo como una de las compras estrella de las rebajas de este mes.