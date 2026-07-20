Rocío Osorno luce un vestido túnica satinado que es una maravilla: es de la colección Zara ZW y cuesta 79,95 euros

Si hay algo que Rocío Osorno (40 años) domina a la perfección, es el arte de adelantarse a las tendencias y descubrir esas joyas ocultas en las novedades de las firmas low cost que cuelgan el cartel de "agotado" en cuestión de horas.

En su última aparición, la empresaria e influencer sevillana ha lucido un espectacular vestido túnica de color naranja que no solo derrocha sofisticación, sino que promete convertirse en la prenda estrella de la temporada.

¿Lo mejor? Pertenece a la nueva y exclusiva colección Zara Woman (ZW). Y es tan bonito y ponible que querrás hacerte con uno de cara a la próxima temporada...

El 'look' que ha desatado el deseo en redes

Rocío Osorno ha demostrado en innumerables ocasiones que para ser la invitada o la protagonista perfecta no hace falta recurrir siempre a la alta costura.

En esta ocasión, apostó por la fluidez y el movimiento con una pieza que destaca por su silueta arquitectónica y un tono naranja vibrante (con matices teja/óxido) que favorece tanto a las pieles bronceadas como a las más claras, aportando una luz instantánea al rostro.

Para elevar el estilismo, la andaluza optó por un favorecedor peinado estilo bob con puntas hacia dentro, pendientes XL dorados y un bolso de mano metalizado también en oro, una combinación cromática infalible cuando se busca un acabado lujoso y sofisticado.

Vestido túnica ZW Collection. ZARA

Así es el vestido túnica de ZW Collection

El diseño en cuestión es el Vestido Túnica ZW Collection, una prenda de edición limitada que encapsula el minimalismo chic y la comodidad absoluta sin perder un ápice de elegancia.

Su tejido principal está confeccionado en una fluida hilatura de viscosa, lo que le otorga una caída satinada espectacular, un sutil brillo que imita a la seda y un movimiento impecable al caminar.

En lo que respecta al corte y la estructura, presenta un diseño de tipo túnica con cuello redondo ligeramente subido y manga larga de corte holgado. El bajo es recto y el vestido cuenta con una sensual apertura frontal que estiliza las piernas.

Además, incorpora un romántico y original cierre en el cuello mediante lazadas en la parte trasera, dejando un sutil escote cerrado.

Tiene un coste de 79,95 euros, lo que convierte a esta prenda en una inversión idónea si tenemos en cuenta la calidad del tejido y su versatilidad.

Vestido túnica ZW Collection. ZARA

¿Cómo combinarlo según la ocasión?

El éxito de este vestido reside en su versatilidad. Dependiendo de cómo lo accesorices, puedes llevarlo a eventos radicalmente opuestos.

Para un evento formal o invitada de noche: Haz como Rocío Osorno. Súbete a unas sandalias de tacón fino doradas o negras, añade unos pendientes de diseño geométrico grandes y recoge tu pelo para darle todo el protagonismo al cuello de la túnica.

Para un look effortless de verano: El catálogo de Zara nos propone una alternativa mucho más relajada pero igualmente estilosa: combinarlo con unas sandalias planas tipo pala o de dedo y lucir el vestido suelto, perfecto para una cena en la playa o un paseo al atardecer.

La nueva colección ZW de Zara sigue demostrando que la firma de Inditex sabe cómo elevar el prêt-à-porter a una categoría superior. Son tantas las clientas que lo saben que la prenda, al cierre de esta edición, empieza a agotarse: ya quedan pocas unidades.