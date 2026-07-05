Sofisticado, cómodo y de inspiración 'retro': el nuevo flechazo de moda de Sassa de Osma, con cuadros vichy

Consagrada como una de las mujeres más influyentes del panorama estilístico actual, Sassa de Osma (38 años) ha conquistado las azoteas madrileñas con un estilismo que encapsula a la perfección la esencia del verano más chic.

A través de su perfil en redes sociales, la "princesa de los Andes" ha desvelado su última obsesión de temporada: un sofisticado y fresco conjunto de dos piezas firmado por la exclusiva marca Zhiggie.

Ubicada en una espectacular terraza con los edificios históricos de la capital y el icónico carro de cuadrigas de fondo, de Osma posa radiante demostrando que el estampado clásico no pasa de moda, sino que se reinventa.

Sassa de Osma, en sus redes sociales. @sassadeo

Romanticismo y tendencia 'crop'

El conjunto en cuestión destaca por su refrescante combinación de cuadro vichy en tonos rojo y rosa, una paleta cromática tan femenina como estival que rompe con el tradicional binomio blanco y negro de este motivo.

El estilismo se compone de dos piezas clave perfectamente coordinadas.

El top Gabriella, valorado en 590 euros, es una de las piezas emblemáticas de Zhiggie. Este diseño de corte cropped y sin mangas destaca de inmediato por su cuello Claudine (o cuello bobo).

Este detalle redondeado aporta un toque naíf y suaviza el escote, inyectando un carácter marcadamente distintivo y de inspiración 'retro' a la prenda.

El vestido que luce Sassa de Osma en sus redes sociales es de la firma Zhiggie. Zhiggie

Falda de silueta larga

La falda Babilou, con un precio de 1.090,00 euros, cuenta con una silueta larga y fluida. La prenda baja despliega un sutil volumen que baila con el movimiento.

Aunque cuenta con cremallera y botón trasero para asegurar un ajuste idóneo, la firma introduce un elástico en la cinturilla para priorizar la comodidad sin perder un ápice de elegancia.

El juego de volúmenes -un top estructurado pero corto frente a una falda de vuelo con cintura alta- consigue alargar visualmente la figura, logrando esa codiciada estética veraniega que es, a partes iguales, sofisticada y desenfadada.

Sassa de Osma, en sus redes sociales. @sassadeo

Complementos minimalistas

Para rematar el look de cara a los días soleados en la ciudad, Sassa de Osma ha optado por un minimalismo inteligente.

Ha prescindido de artificios apostando por unas sandalias planas de tiras metalizadas, ideales para caminar con estilo por las alturas, y un minibolso de estructura de mimbre y piel negra, el accesorio artesanal definitivo del verano.

Con este nuevo posado, Sassa demuestra su idilio con las firmas de lujo que miman el patrón y el detalle. Además, confirma que el cuadro vichy -en su vertiente más colorida y renovada- sigue siendo el rey indiscutible de las jornadas estivales más sofisticadas.