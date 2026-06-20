Rocío Osorno encuentra en Tintoretto el vestido largo ideal para las noches de verano

El verano ya está aquí y, con él, la búsqueda incansable del diseño perfecto para las noches estivales, los eventos de tarde o las cenas a la orilla del mar. Aunque las tendencias de este año vienen cargadas de color, hay un binomio infalible que jamás pasa de moda: el blanco y negro.

Rocío Osorno (38 años) lo sabe perfectamente y ha vuelto a demostrar su impecable ojo para la moda al lucir el que ya se perfila como el vestido más elegante de la temporada. Una joya larga y de aire mediterráneo que firma Tintoretto.

La creadora de contenido ha compartido su último gran descubrimiento a través de sus redes sociales, abriendo un debate inmediato entre sus seguidores para elegir el estilismo perfecto para una cita muy especial.

Un diseño que estiliza

Fiel a su cercanía, la propia Rocío compartía su entusiasmo con sus seguidoras con estas palabras: "¡¡Os enseño mis tres lookazos para el evento de El Corte Inglés para dar la bienvenida al verano!! Yo soy incapaz de decidirme por uno de ellos ¿Cuál os gusta más?", decía.

Entre las tres opciones planteadas, ha sido precisamente la tercera -el vestido largo bicolor- la que ha desatado de inmediato una oleada de comentarios alabando su sofisticación.

El diseño destaca por un cuidado contraste que equilibra la sobriedad y la frescura veraniega. La parte superior cuenta con un cuerpo entallado de tirantes con detalles trenzados y un original juego de líneas sinuosas en blanco y negro que realza la zona del escote en forma de corazón.

A partir de la cintura, el vestido cae con fluidez en una falda larga de un pulcro color blanco, que rompe su minimalismo en el bajo gracias a unas sutiles franjas horizontales negras.

Vestido de Tintoretto, a la venta en El Corte Inglés. Tintoretto

¿Por qué es la inversión perfecta?

Como se observa con detalle en el catálogo de la firma, la pieza tiene ese corte limpio y sofisticado que no necesita de grandes accesorios para brillar con luz propia.

Para elevar el look, la sevillana ha apostado por lucir unos brazaletes dorados de estética minimalista, aportando el toque justo de luz sin restar protagonismo a la prenda. Su corte de pelo estilo bob con ondas suaves termina de redondear una propuesta idónea para cualquier noche de gala.

Uno de los aspectos que más enamora de este diseño es su versatilidad absoluta. Es el clásico vestido que, combinado con unas sandalias planas de piel, funciona para un look de tarde chic, pero que se transforma por completo con unas sandalias de tacón y unos pendientes XL.

Por otro lado, cabe destacar la apuesta por el blanco y negro, la fórmula infalible. Frente a los estampados estridentes que cansan con facilidad, el contraste gráfico de Tintoretto asegura que la prenda sea un básico atemporal en el armario durante años.

Por último está el 'efecto silueta'. Y es que, no hay duda: el patrón del pecho y la caída limpia de la falda consiguen un efecto visual que estiliza la figura al instante.

Ya se sabe: la elegancia no siempre reside en la complejidad, sino en la armonía de un buen diseño. Es más que probable que este elegante modelo de Tintoretto no tarde en colgar el cartel de sold out.