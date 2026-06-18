El último capricho de Victoria Federica: un reloj de 17.000 euros con diamantes perfecto para los looks del verano

Victoria Federica (26 años) vuelve a demostrar su gusto por los accesorios exclusivos con una de las piezas más sofisticadas de su joyero. La influencer y miembro de la familia Borbón ha lucido recientemente el One Click Steel Diamonds Big Bang de Hublot, un reloj que combina innovación técnica, lujo contemporáneo y diseño deportivo en una misma creación.

Con un precio de 17.600 euros, el modelo está disponible para su compra a través de la firma suiza y también puede encontrarse en otras versiones como azul noche o negro.

La pieza pertenece a una de las colecciones más reconocidas de Hublot, una marca que ha conseguido revolucionar la relojería de lujo gracias a su capacidad para fusionar materiales, tecnología y estética contemporánea.

En este caso, el reloj elegido por Victoria Federica destaca por su elegante caja elaborada en acero inoxidable pulido y satinado, un material que aporta resistencia y sofisticación a partes iguales.

La firma emplea exclusivamente acero inoxidable de grado médico 316L, una aleación especialmente apreciada por su resistencia a la corrosión y su gran durabilidad.

Victoria Federica con un diseño de Hublot. Instagram

Gracias a la combinación de hierro, cromo y níquel, este material soporta perfectamente el uso diario sin perder sus cualidades estéticas. Además, los acabados pulidos y satinados generan interesantes juegos de luz que elevan visualmente el diseño.

Otro de los elementos más característicos del modelo es su correa de caucho negro estructurado con rayas, un detalle que aporta un aire deportivo y moderno.

Esta combinación entre materiales técnicos y acabados de alta relojería es precisamente una de las señas de identidad de Hublot, una firma que ha sabido romper las normas tradicionales del sector para crear piezas con personalidad propia.

En el interior del reloj se encuentra el calibre automático HUB1710, un movimiento que funciona a una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias por hora) y ofrece una reserva de marcha de 50 horas.

Esta autonomía garantiza un funcionamiento preciso y fiable incluso cuando el reloj permanece sin uso durante varios días.

One Click Steel Diamonds Big Bang de Hublot. Hublot

El movimiento incorpora grandes agujas centrales para las horas, minutos y segundos, además de una práctica ventana de fecha. Todo ello se integra en un mecanismo que destaca no solo por su rendimiento técnico, sino también por la elegancia de su construcción.

La elección de Victoria Federica confirma la creciente importancia de los relojes como complemento de moda. Más allá de su función práctica, estas piezas se han convertido en auténticos símbolos de estilo capaces de definir un look por sí solas.

En definitiva, el One Click Steel Diamonds Big Bang de Hublot que luce Victoria Federica representa la unión perfecta entre precisión suiza, diseño contemporáneo y lujo atemporal.

Una pieza exclusiva que demuestra que la relojería sigue siendo una de las formas más sofisticadas de expresar personalidad a través de los accesorios.