Sassa de Osma conquista el verano con un conjunto de Sézane que ya es objeto de deseo

Sassa de Osma (38 años) ha vuelto a demostrar por qué es uno de los grandes referentes de estilo del panorama europeo.

La princesa de Hannover, siempre fiel a una estética depurada y elegante, ha compartido en su última publicación de Instagram un look perfecto para esos días en los que el verano amanece con una brisa suave.

"Una de esas mañanas fresquitas de verano", ha posteado en sus redes, acompañando una imagen que rápidamente se ha convertido en inspiración para miles de seguidoras.

En esta ocasión, Sassa ha apostado por un conjunto de dos piezas de la firma francesa Sézane, una de las marcas más influyentes del armario contemporáneo.

La combinación -chaqueta y pantalón- encarna a la perfección ese equilibrio entre comodidad, estilo y atemporalidad que caracteriza a la princesa.

La pieza superior del conjunto es la chaqueta Hiedra Fondo Crudo, un diseño de aire relajado que se ha convertido en uno de los más buscados de la temporada. Su precio original era de 130 euros.

La descripción oficial de la firma resume bien su esencia: "Chaqueta oversize bordada. Cuello clásico. Amplios bolsillos laterales. Cierre con botones en el centro delantero".

El diseño combina la estética artesanal -gracias a los bordados- con un corte oversize que aporta modernidad y versatilidad.

El conjunto de Sézane.

A diferencia de la chaqueta, el pantalón que completa el look sí continúa a la venta. Se trata del modelo Le Wide Leg, uno de los grandes éxitos de Sézane y una pieza clave dentro de su colección de denim.

Su precio es también de 130 euros -en total, son 260 euros-, y su diseño responde a la tendencia de siluetas amplias que domina la moda actual.

La web de la firma lo describe así: "Jean de talle alto con bordados. Pierna recta de corte amplio. Bragueta con cremallera y botón en la cintura".

Un vaquero que combina comodidad y estilo, con un corte favorecedor que estiliza la figura gracias al talle alto y aporta movimiento gracias a la amplitud de la pierna.

Sézane: la firma francesa

Para entender el impacto del look, conviene detenerse en la historia de Sézane, una marca que ha revolucionado la moda francesa en la última década.

Fundada en 2013 por Morgane Sézalory, la firma nació de forma casi accidental: Sézalory comenzó vendiendo ropa vintage y prendas modificadas por ella misma en plataformas online.

Su éxito fue tan notable que decidió crear su propia marca, apostando por un modelo digital pionero en Francia.

Sézane se consolidó rápidamente gracias a su estética parisina, su apuesta por la calidad y su compromiso con la sostenibilidad. La firma fue una de las primeras en introducir lanzamientos mensuales, colecciones cápsula y una comunicación cercana basada en la comunidad.

Su filosofía se centra en tres pilares: diseño atemporal, materiales de calidad y producción responsable.

Hoy, Sézane es una de las marcas más influyentes del segmento premium accesible. Sus tiendas -en París, Londres, Nueva York y otras ciudades clave- se han convertido en destinos de culto, y su estética romántica, femenina y cuidada ha conquistado a mujeres de todo el mundo.