Sara Carbonero apuesta por el pantalón boho de Desigual en su regreso a Lanzarote

Esta temporada, Desigual reafirma su apuesta por el espíritu bohemio y el color con una de las prendas clave de su colección de verano: un pantalón bombacho de inspiración paisley que combina comodidad, movimiento y personalidad.

La última en incorporarlo a su armario ha sido la periodista Sara Carbonero (42 años), quien lo ha lucido durante su reciente escapada a Lanzarote, compartiendo varias imágenes en sus redes sociales de la estancia en la isla.

En ellas, Sara apuesta por un estilismo relajado y natural protagonizado por este diseño de Desigual, convirtiéndolo en una de las piezas más destacadas de su maleta estival.

Confeccionado en viscosa reciclada, el pantalón presenta un estampado paisley en tonos granate y naranja que evoca el imaginario boho más auténtico.

Sara Carbonero con sus pantalones de Desigual.

Su silueta bombacho, la cintura elástica y su tejido ligero lo convierten en una opción ideal para los meses de verano, aportando frescura, comodidad y un toque artesanal a cualquier look.

Para su visita a Lanzarote, Sara Carbonero lo combinó con una sencilla camiseta negra de tirantes, demostrando la versatilidad de una pieza con una fuerte personalidad estética y un marcado ADN Desigual.

Un estilismo fácil de recrear que pone en valor cómo una prenda especial, llena de color y carácter, puede integrarse de forma natural en el día a día sin renunciar a la comodidad.

Inspirado en la libertad de los viajes, los paisajes mediterráneos y la energía creativa que caracteriza a Desigual, este diseño recoge algunas de las tendencias más relevantes de la temporada: estampados con carácter, siluetas amplias y una paleta cromática vibrante.

El pantalón de Sara Carbonero.

La elección de Sara Carbonero refuerza el atractivo de una prenda pensada para acompañar los días más cálidos del año y confirma el regreso de la estética boho como una de las grandes protagonistas del armario estival de 2026.

Sobre Desigual

Desigual es una empresa internacional de moda fundada en Barcelona en 1984. Se caracteriza por la singularidad y el carácter único de sus creaciones, diseñadas para vestir a miles de personas que buscan expresar la mejor versión de sí mismas con positivismo y autenticidad.

En la actualidad, la compañía cuenta con alrededor de 1.700 empleados y está presente en 103 países a través de 10 canales de venta, 242 tiendas monomarca y cinco categorías de producto: Mujer, Hombre, Kids, Accesorios y Calzado.