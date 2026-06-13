El dos piezas de Nuria Roca con 'efecto mono' que te hace parecer más alta y más delgada

Nuria Roca dicta sentencia de moda una vez más en sus redes sociales antes de pisar el plató de El Hormiguero. Conocida por su estilo vibrante, arriesgado y siempre en tendencia, la valenciana ha desvelado los detalles de uno de sus últimos estilismos, demostrando que la comodidad y la sofisticación extrema pueden ir de la mano.

En esta ocasión, la presentadora y colaboradora de televisión ha apostado por un espectacular dos piezas de estética boho-chic que ha desatado el furor entre sus seguidoras. ¿El motivo? ¡Estiliza muchísimo! Tanto, que es capaz de alargar y afinar ligeramente la silueta, haciendo que luzcas más estilizada.

Se trata de un conjunto de camisa y pantalón fluido con un delicado estampado floral sobre fondo oscuro firmado por la colaboración de las firmas Anokhi y Simrane.

Nuria Roca, en sus redes sociales. @lostaconesdeolivia

La versatilidad del "efecto mono"

Una de las claves del éxito de este estilismo, tal y como ha revelado la propia presentadora en su perfil, es su versatilidad.

Al lucir ambas piezas combinadas y ajustadas a la cintura, el conjunto crea un "efecto mono" muy favorecedor, estilizando la silueta al instante.

La colaboradora ha explicado a sus seguidores que la propuesta es de principio de temporada y funciona tanto de forma conjunta como por separado.

Para romper con la fluidez del tejido y enmarcar la silueta, ha incorporado un cinturón ancho de piel en tono marrón de la firma italiana Momoní, un accesorio rescatado de su armario del año pasado que aporta el perfecto toque de contraste.

Conjunto de la firma Simrane. Simrane

Accesorios de fondo de armario

Fiel defensora de la moda circular y de exprimir al máximo las prendas de calidad, Nuria Roca ha completado el atuendo recurriendo a piezas icónicas de temporadas pasadas.

En el apartado de joyería, ha destacado un collar dorado con eslabones de Paco Rabanne adquirido "hace un par de años", que aporta un toque de luz al escote de la camisa.

Nuria Roca muestra sus zapatos, de Yves Saint Laurent, en sus redes sociales. @lostaconesdeolivia

Zapatos de alta costura

Para el calzado, la presentadora ha optado por el lujo atemporal con unas sandalias de tacón sensato y detalles dorados de Yves Saint Laurent, un modelo que, según confiesa de forma divertida, guarda en su vestidor desde hace un montón de tiempo.

Con esta propuesta, sofisticada y súper cómoda, Nuria Roca demuestra por qué es uno de los referentes de estilo más potentes de la televisión, enseñando el truco definitivo para lucir un estampado llamativo en una cita de noche sin perder un ápice de elegancia.