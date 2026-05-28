Scalpers viaja a Puerto Rico en su nueva colección más relajada y luminosa para el verano

Scalpers presenta su nueva Resort Collection, una propuesta que nace de la inspiración de viajar, desconectar y descubrir nuevos lugares.

Una colección diseñada para ese momento del año en el que el ritmo cambia, el tiempo parece ir más despacio y vestir se vuelve más ligero, más sencillo y más libre.

Inspirada en Puerto Rico y en su manera única de entender el verano, esta cápsula recoge la esencia de una isla donde todo parece suceder a otro ritmo.

Resort Collection 2026 de Scalpers Man. Cedida a EL ESPAÑOL

Una referencia que va más allá del paisaje y conecta también con el pulso creativo de un lugar cuya identidad cultural hoy resuena a nivel global. La luz, el mar, la calidez del entorno y esa sensación de pausa constante se trasladan a una propuesta pensada para acompañar días largos, sin prisa y al aire libre.

Entre lino, bordados y total looks blancos, Resort Collection 2026 propone una visión contemporánea del verano puertorriqueño. La colección apuesta por tejidos naturales y ligeros, como linos suaves, algodones lavados y denim liviano, pensados para aportar frescura, movimiento y comodidad sin renunciar al estilo.

Camisas fluidas abiertas al viento, pantalones relajados, bermudas amplias y camisetas de cortes desenfadados forman una propuesta versátil que acompaña tanto en la ciudad como en cualquier destino de verano.

En esta cápsula, los detalles cobran un protagonismo especial. El total look de camisa y pantalón en mezcla de algodón y lino se convierte en una de las propuestas clave de la colección.

La camisa relaxed fit de cuello bowling y bordados en contraste se combina con un pantalón de silueta relajada y cintura ajustable, dando forma a un conjunto fresco, cómodo y pensado para el verano.

Resort Collection 2026 de Scalpers Man. Cedida a EL ESPAÑOL

Los acabados que evocan el trabajo artesanal y, sobre todo, la bandana, que adquiere un papel protagonista dentro de la colección, reinterpretada con fuerza gráfica y guiños a Puerto Rico, ocupando un lugar central en el estilismo y elevando el conjunto de las prendas.

Elementos como el motivo "I love PR" o el mensaje "Seguimo' aquí" aparecen integrados de forma sutil en algunas prendas, reforzando el vínculo con la inspiración de la colección.

La paleta se mueve entre blancos luminosos, tonos neutros y azules deslavados que evocan la sal sobre la piel, la luz reflejada sobre cada superficie y la calma de los días que parecen no terminar.

Bordados, texturas ligeras y acabados cuidados completan una colección pensada para vestir con naturalidad y moverse con libertad.

Más que una cápsula estacional, Resort Collection 2026 es una invitación a bajar el ritmo, viajar sin prisa y disfrutar del verano desde otro lugar: Una propuesta que llega en un momento en el que esa energía puertorriqueña se siente más presente que nunca.