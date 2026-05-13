Juana Acosta se adelanta al verano con este vestido de Desigual que las expertas ya desean

Juana Acosta (49 años) ha deslumbrado en la alfombra roja de los Premios Platino con un vestido de Desigual que confirma una de las grandes tendencias de la temporada: los looks coloridos y vibrantes para las fiestas y eventos de verano.

La actriz colombiana apostó por un diseño de estética artística y silueta favorecedora que encaja a la perfección con el espíritu libre, creativo y optimista de la firma barcelonesa.

El look elegido por Acosta destaca por su estampado abstracto de rayas multicolor, una propuesta visual llena de energía que aporta movimiento y personalidad al estilismo.

El vestido, de tirantes y escote multiposición, incorpora además un fruncido lateral con lazada ajustable que estiliza la silueta y aporta versatilidad a la prenda, adaptándose de forma natural al cuerpo.

Con esta aparición, la actriz reafirma el auge de las prendas con estampados artísticos y tonos vivos como una de las apuestas clave para la temporada primavera-verano 2026.

Un tipo de vestido pensado tanto para eventos especiales como para fiestas más casuales al aire libre, cenas estivales o celebraciones donde la moda se convierte en la herramienta de expresión personal definitiva.

Diseñado en Barcelona, el vestido refleja algunos de los códigos más reconocibles de Desigual: la mezcla de color, el juego gráfico y una visión creativa de la moda que apuesta por piezas con carácter y actitud.

Juana Acosta con un vestido de Desigual en los Premios Platino 2026. Cedida a EL ESPAÑOL

Una propuesta que conecta de forma natural con la elegancia contemporánea de Juana Acosta en una de las grandes noches del cine iberoamericano.

Una noche de Platino

La fiesta de los Premios Platino desembocó en lo que fue una gran gala como colofón final. La actriz que eligió un diseño de Mario Salafranca -para la alfombra roja- para esa ocasión eclipsó a muchas de las actrices nominadas y premiadas de la noche.

La gran vencedora de los XIII Premios Platino fue la argentina El Eternauta, que se alzó con el premio a mejor miniserie o teleserie y dominó buena parte de las categorías principales.

La ficción también dio a Bruno Stagnaro el galardón a mejor dirección y a Ricardo Darín el de mejor interpretación masculina, además de triunfar en apartados técnicos como música original, montaje o efectos especiales.

En las categorías interpretativas, México destacó gracias a Paulina Gaitán, premiada como mejor actriz por Las muertas, mientras que Brasil celebró el reconocimiento a Beleza Fatal como mejor serie de larga duración, imponiéndose a varias producciones españolas.

España brilló especialmente en el apartado técnico con Anatomía de un instante, que consiguió premios en categorías como fotografía, sonido, dirección de arte y vestuario.

De esta forma, los Platino dejaron un palmarés muy repartido, aunque claramente liderado por el éxito internacional de la ficción argentina.