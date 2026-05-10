María Pombo tiene el conjunto más bonito y cómodo del momento: hazte con él antes de que se agote

María Pombo (31 años) ha vuelto a convertir un conjunto de tres piezas en una fórmula de verano que mezcla imagen, comodidad y estética bohemia.

En su penúltima publicación, la creadora de contenido luce un look de Par & Escala formado por camisa, top y pantalón. La prenda principal es la Jamu Shirt, una camisa de manga larga con lazadas delanteras, confeccionada en 100% algodón y con un precio de 85 euros.

Se trata de una pieza que funciona casi como sobrecamisa abierta. Esa construcción permite que el conjunto gane movimiento y que el estampado floral amarillo y rosa se vea con más protagonismo.

Debajo aparece el top Jamu Bra, un modelo estilo sujetador con detalles fruncidos, también en 100% algodón, que cuesta 45 euros.

Es la pieza que equilibra el conjunto y le da continuidad visual al dejar entrever la camisa abierta. El pantalón completa el total look: es fluido, con cintura elástica y lazada ajustable, y tiene un precio de 85 euros.

En conjunto, las tres prendas suman 215 euros.

El atractivo del conjunto está en su aparente sencillez. La silueta es amplia, cómoda y fresca, pero el resultado no cae en la neutralidad: el estampado y la coordinación de las tres prendas construyen un look completo, muy pensado para escapadas, viajes o días de calor.

El conjunto de María Pombo.

La historia de Par & Escala

La firma nació oficialmente en 2019 y tiene su base en Vigo. Detrás del proyecto está Iara Viñuales, que lo define como una marca slow fashion con una fuerte apuesta por la sostenibilidad y lo artesanal.

Su historia, sin embargo, empieza antes y en varios lugares a la vez: Argentina, Andorra, India y España forman parte de la trayectoria personal y creativa de sus fundadoras.

El origen de la marca está ligado a un viaje a India, donde las creadoras se enamoraron de la cultura, los colores y el trabajo con un taller local especializado en block print, una técnica de estampación tradicional.

Desde entonces, la producción mantiene ese vínculo con lo artesanal y con los tintes naturales. La propia firma explica que diseña con la intención de fomentar una moda más libre, versátil, atemporal y consciente.

Uno de los rasgos más distintivos de Par & Escala es su producción limitada. La marca suele fabricar en torno a un centenar de unidades por diseño y no acostumbra a reponer salvo que la demanda lo justifique.