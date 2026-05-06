Eugenia Martínez de Irujo presenta su primera colección cápsula con Antik Batik: una oda a la alegría de vivir y al color

Eugenia Martínez de Irujo con un diseño de su flamante colección.

Antik Batik ha presentado Felicitá, una colección cápsula creada junto a Eugenia Martínez de Irujo (57 años) que celebra la alegría, la feminidad luminosa y la espontaneidad que definen tanto a la maison parisina como al universo artístico de la aristócrata española.

La colaboración, concebida como una oda al color y a la emoción, se construye a partir de las pinturas florales de Eugenia, reinterpretadas en forma de bordados ricos y minuciosos que se convierten en el hilo conductor de todas las piezas.

La propuesta nace de un diálogo natural entre la creatividad vibrante de Eugenia y la artesanía característica de Antik Batik.

Sus flores, transformadas en motivos bordados por los maestros artesanos de la firma, se convierten en pinceladas textiles que dan vida a prendas que parecen capturar un instante de felicidad.

Cada diseño desprende una energía vitalista que conecta con la esencia de la marca: un espíritu bohemio, libre y profundamente femenino.

Gabriella Cortese, fundadora y directora creativa de Antik Batik, resume así el espíritu de la colaboración: con Eugenia todo es instintivo, alegre y auténtico.

Sus pinturas desprenden una energía que quise traducir en bordado, en color, en piezas que elevan el ánimo al instante.

Felicitá es la esencia más pura de Antik Batik, alegría de vivir y artesanía como lenguaje universal.

La colección está formada por 22 piezas agrupadas en 10 familias, todas ellas unidas por la misma intención: construir un armario que respire optimismo. Las siluetas son fluidas, luminosas y pensadas para moverse con libertad. Las texturas, generosas y táctiles.

Los colores, vibrantes y llenos de vida. Entre las piezas más destacadas se encuentran las faldas bordadas acompañadas de su chaleco a juego, un conjunto que se erige como emblema de la cápsula.

Eugenia luciendo una blusa de su colección.

Los bolsos bordados reinterpretan los motivos florales de Eugenia en clave artesanal, mientras que los crop tops radiantes y las faldas largas de capas encarnan la libertad bohemia que define a la maison.

Uno de los diseños más especiales es el chaleco bordado a mano inspirado en una prenda icónica de la madre de Eugenia, una pieza de herencia familiar reinterpretada con sensibilidad contemporánea.

También destaca un sarouel de color atrevido, sello del encanto despreocupado de Antik Batik, y los vestidos largos bordados, auténticas piezas de alta costura pensadas para elevar lo cotidiano.

Felicitá no es solo una colección, sino un estado de ánimo. Las prendas invitan a bailar, celebrar y vivir con una elegancia despreocupada.

La cápsula estará disponible a partir de este miércoles 6 de mayo en la web de la firma y en El Corte Inglés de Serrano, punto de venta físico de la colección en España.

La presentación oficial tuvo lugar en la casa del interiorista Lorenzo Castillo, un enclave singular que se convirtió en el escenario perfecto para mostrar la colección a prensa e influencers.

El chaleco que ha diseñado Eugenia en colaboración con Antik Batik.

El espacio, decorado con la estética refinada y ecléctica que caracteriza al diseñador, se llenó de luz, color y detalles que dialogaban con la esencia de Felicitá.

Felicitá es, en definitiva, un homenaje a la alegría. Una colección que combina la sensibilidad artística de Eugenia Martínez de Irujo con la artesanía vibrante de Antik Batik.

Un armario que invita a celebrar la vida con gracia, color y libertad. Una propuesta que, más que vestirse, se siente.