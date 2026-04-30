Rocío Osorno tiene la colección de joyas perfectas para regalar el Día de la Madre: son de Pandora y están rebajadas

Rocío Osorno, en el estreno de 'El diablo se viste de Prada 2', el pasado 28 de abril, en Madrid. GTRES

Con la llegada de mayo, la búsqueda del detalle ideal para el Día de la Madre se intensifica, y Rocío Osorno (38) parece haber encontrado la respuesta definitiva.

La creadora de contenido, conocida por su impecable gusto y su capacidad para combinar alta costura con accesorios accesibles, ha compartido con sus seguidores su última obsesión: un bonito set de joyería, una apuesta cargada de color y sofisticación.

El conjunto que luce Osorno destaca por su diseño clásico pero con un toque de color que lo hace vibrante y moderno.

Rocío Osorno, en sus redes sociales, con joyas de Pandora. @rocioosorno

Elegancia artesanal en verde

El conjunto del que presume la influencer y empresaria de moda es Halo Verde, de Pandora Timeless.

Lo que muestra, orgullosa, a través de sus redes sociales, es el collar Halo rectangular. Se trata de una pieza central con una gema verde brillante engastada a mano, rodeada por un halo de circonitas que potencian su luz.

Además, luce pendientes de botón a juego. Estos replican la forma rectangular y el intenso tono esmeralda, logrando un equilibrio visual perfecto para el rostro.

Cada gema está envuelta en lo que la firma define como un "brillante abrazo", una técnica de engaste que maximiza el destello de las piedras y aporta una apariencia de alta joyería.

Joyas de Pandora. Pandora.

Una oportunidad por tiempo limitado

Más allá del diseño, el gran atractivo de este conjunto es su precio especial de campaña. Con motivo de la celebración del Día de la Madre, Pandora ha lanzado una promoción exclusiva válida desde el 1 de abril hasta el 20 de mayo.

El precio promocional, durante ese periodo de tiempo, es el siguiente. El conjunto completo está disponible por 109,00 €.

Dicho importe supone un descuento del 21% respecto a su precio original (de 138,00 €, si se compraran el collar por 79 € y los pendientes por 59 € de forma independiente).

Rocío Osorno propone utilizar estas piezas no solo en eventos formales, sino como un elemento diferenciador en estilismos más neutros, como el que llevó en el reciente estreno de la película El diablo viste de Prada 2, en Madrid, donde se dejó ver con un elegante vestido blanco.

Con esta combinación, la influencer permitió que las delicadas notas de verde de sus joyas fueran las protagonistas de su outfit.

La versatilidad de la línea Timeless asegura que, una vez pasado el domingo de celebración, las joyas sigan siendo un básico de fondo de armario para cualquier ocasión.