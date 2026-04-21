Mariló Montero inaugura la primavera con el traje que promete convertirse en el favorito de las invitadas

Mariló Montero (60 años) ha sido la primera en estrenar el traje que, con toda probabilidad, dominará los eventos de primavera.

La periodista celebró su reciente nombramiento como presidenta de la Asociación de Mujeres Directivas, Profesionales y Empresarias de la Comunidad de Madrid (Amdipecam) con un look impecable que ya apunta a tendencia.

La renovación de la Junta Directiva de la entidad fue el escenario perfecto para que Montero presentara un conjunto que reúne todas las claves del estilo de invitada actual: versatilidad, elegancia y un color que promete arrasar en los próximos meses.

Su elección confirma lo que ya se intuía en pasarelas y colecciones: el coral será el tono infalible de la primavera.

Fresco, luminoso y favorecedor, se impone como alternativa a los neutros que han dominado las últimas temporadas.

Y Mariló lo ha llevado en su versión más sofisticada, apostando por una firma española y por un diseño que se perfila como el traje de tres piezas más deseado para bautizos, comuniones y celebraciones de entretiempo.

El conjunto elegido por la periodista pertenece a la marca madrileña Mirto, una firma que ha convertido la sastrería contemporánea en su sello.

Lejos del clásico dos piezas, este traje incorpora un chaleco, una prenda que ha regresado con fuerza y que se ha consolidado como la inversión más inteligente para un armario de primavera-verano.

El traje está compuesto por pantalón, chaqueta y chaleco, una combinación que permite múltiples usos y que se adapta tanto a looks de invitada como a estilismos más relajados.

Cada vez más figuras públicas apuestan por conjuntos completos que pueden descomponerse y reutilizarse, y el de Mariló es un ejemplo perfecto de esa tendencia hacia la moda versátil.

El traje que luce Mariló Montero.

La pieza central del look es una blazer cruzada -cuesta 375 euros- con doble botonadura, corte recto y cuello con solapas. Su diseño estructurado aporta presencia sin resultar rígido, y los bolsillos con solapa refuerzan su aire clásico.

Es una americana pensada para estilizar, para acompañar el movimiento y para elevar cualquier conjunto. El pantalón -225 euros-, confeccionado en tejido fluido, mantiene la línea formal de la chaqueta.

Con tiro alto y corte recto, es una opción cómoda y favorecedora que alarga visualmente la silueta y aporta equilibrio al conjunto. Su diseño demuestra que la comodidad no está reñida con la elegancia, especialmente en eventos de día.

Aunque el traje completo es impecable, la pieza que realmente transforma el conjunto es el chaleco sastre -225 euros-. Con estructura entallada y cierre abotonado, aporta un toque sofisticado y actúa como elemento de cohesión entre la chaqueta y el pantalón.

En un momento en el que las camisas y blusas han cedido protagonismo, el chaleco se ha convertido en la alternativa más estilosa y eficaz para acompañar trajes de invitada.

Mariló demuestra que no hay nada más actual que sustituir las prendas interiores tradicionales por un chaleco diseñado para lucirse en conjunto.

Frente a la sobriedad de los neutros, el coral aporta luz, energía y un efecto favorecedor inmediato. Es un color que eleva el ánimo y que encaja a la perfección con los meses de buen tiempo.