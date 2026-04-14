María García de Jaime firma uno de los looks de invitada más comentados del fin de semana: su vestido Nefertiti en color teja

María García de Jaime (30 años) ha vuelto a hacerlo. Cada vez que comparte un look de invitada, el impacto en redes es un hecho, las búsquedas se disparan y su firma, Himba Collection, suma un nuevo éxito.

Este fin de semana, la creadora de contenido acudió a una boda y lo hizo con un diseño que ya está dando la vuelta a Instagram: el vestido Nefertiti, en un elegante color teja, una de las piezas estrella de su propia marca.

Un modelo pensado para invitadas que buscan sofisticación sin excesos, y que María ha convertido en ejemplo perfecto de cómo vestir en una boda con estilo, personalidad y un punto de modernidad.

Dos imágenes del vestido de María García de Jaime.

El vestido, que cuesta 189,95 euros, es una declaración de intenciones. Himba lo describe como "la máxima expresión de la elegancia escultural para una invitada de boda que busca destacar con clase". Y no es una exageración.

El diseño, largo y de líneas limpias, juega con un cuello asimétrico que aporta un toque arquitectónico, mientras que el cuerpo drapeado lateralmente crea una silueta fluida, femenina y muy favorecedora.

El resultado es un look que estiliza sin esfuerzo y que funciona tanto en bodas de tarde como de noche. El tono elegido -un teja profundo, cálido y rotundo- es uno de los grandes aciertos del diseño.

No es el típico color de invitada, pero precisamente por eso funciona tan bien. Se aleja de los pasteles y de los tonos más previsibles, y aporta una presencia sofisticada sin necesidad de estampados ni adornos.

Es un color que favorece a pieles bronceadas, que se integra con naturalidad en entornos de verano y que, combinado con accesorios dorados, alcanza su máximo potencial.

El modelo que ha lucido María García de Jaime.

La propia web de Himba lo resume así: "Este tono tierra profundo es ideal para eventos de tarde o noche, ofreciendo un look de gala minimalista pero de alto impacto que combina a la perfección con accesorios dorados para un estilismo de invitada atemporal y chic".

Y María lo ha demostrado con su look: maquillaje luminoso, peinado pulido y complementos discretos que dejan todo el protagonismo al vestido. El drapeado lateral es uno de los elementos más característicos del modelo Nefertiti.

No solo aporta movimiento, sino que define la silueta de forma estratégica, creando un efecto visual que estiliza la cintura y alarga la figura. El cuello asimétrico, por su parte, añade un toque contemporáneo y elegante, perfecto para quienes buscan un look especial sin recurrir a escotes pronunciados.

La falda, larga y con caída, completa un diseño que se mueve con naturalidad y que resulta cómodo incluso en eventos largos.

El éxito del vestido Nefertiti no se entiende sin la historia de Himba Collection, la firma creada por María García de Jaime y su marido, Tomás Páramo.

La marca nació con una idea clara: ofrecer prendas versátiles, elegantes y con un punto diferencial, pensadas para mujeres jóvenes que buscan calidad y estilo sin precios inalcanzables.

Desde su lanzamiento, Himba ha crecido de forma constante, consolidándose como una de las firmas españolas más influyentes entre las nuevas generaciones.

Sus colecciones combinan tendencias actuales con un enfoque atemporal, y sus diseños suelen agotarse en cuestión de horas cuando María los luce en redes.