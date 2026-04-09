"Tengo el look perfecto de la temporada": María García de Jaime te enseña el conjunto que lucirás en tu próximo evento

María García de Jaime (30 años) ha encontrado en su último post de Instagram el mejor escaparate posible para resumir del look "perfecto de la temporada". La influencer no tiene dudas de que ha elegido el dos piezas más ideal para su último compromiso.

Junto a Tana Rivera (26), la prescriptora madrileña presenta el conjunto, que tiene el sello de su propia firma, Himba Collection.

El corazón del estilismo es el Top Cairo Print, que cuesta 119,95 euros, una pieza que demuestra hasta qué punto el cuerpo asimétrico se ha convertido en el gran aliado de las invitadas que quieren diferenciarse sin caer en estridencias.

La propia firma lo define como "un diseño ceñido y asimétrico que realza la silueta y ofrece un ajuste que sienta fenomenal. Su tono crudo aporta calidez y estilo a cualquier look con el estampado con motivos de la colección".

"Perfecto para combinar con pantalones o faldas y destacar en cualquier ocasión. El top de evento perfecto para esta temporada", insiste la página, en la misma idea de María.

En la práctica, esto se traduce en un patrón que abraza el torso sin marcar de más, dibuja hombros y clavículas y juega con ese gesto de piel a la vista que estiliza el cuello y aporta frescura inmediata al conjunto.

En el lado inferior del look entra en juego el pantalón, valorado en 139,95 euros, que la marca define como "la base perfecta para cualquier look de invitada elegante que busque comodidad y diseño".

El conjunto de Himba Collection.

"Con una silueta de pata ancha y tiro alto, este pantalón destaca por su cinturilla ancha reforzada y pinzas frontales que alargan visualmente la figura, ofreciendo una caída impecable", se agrega.

En clave de estilo, el mensaje es claro: la invitada de 2026 no quiere corsés ni vestidos imposibles, sino conjuntos dos piezas que le permitan respirar, sentarse, caminar sobre albero o bailar hasta el final de la noche sin renunciar a la comodidad.

Sobre la firma

Himba Collection es una marca española de moda femenina fundada en diciembre de 2021 por María García de Jaime y Tomás Páramo, inspirada en la tribu Himba de África del Sur, conocida por su fuerza, belleza natural y conexión con la tierra.

La marca se produce íntegramente en España, en talleres de Madrid como Alcalá de Henares, apostando por la proximidad, la artesanía y la sostenibilidad con tejidos naturales, ediciones limitadas de 100 unidades por prenda (precios entre 90 y 270 euros) y packaging reciclable.