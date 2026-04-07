El vestido de gasa estampada ideal para lucir esta primavera y coronarte como la más elegante, palabra de Lourdes Montes

En el universo de la moda española, pocas figuras han logrado construir una identidad tan reconocible y un poder suscriptor, como Lourdes Montes (42 años).

Diseñadora, empresaria y rostro habitual del panorama social, su estilo se ha convertido en una referencia para quienes buscan elegancia, feminidad y un gusto por lo artesanal que conecta con la tradición textil del sur.

Su última aparición en Instagram, luciendo el vestido Gia Sibi, pieza estrella de la colección Bimani x Lourdes Montes, confirma la madurez de una creadora que ha sabido unir su sensibilidad personal con el ADN de una firma en pleno crecimiento.

El modelo Gia Sibi, disponible por 200 euros, es una declaración de intenciones. Confeccionado íntegramente en España, está elaborado en gasa estampada, un tejido ligero que aporta movimiento y una caída natural, dos elementos recurrentes en el armario de Montes.

El diseño presenta un corte semientallado, pensado para favorecer la silueta sin renunciar a la comodidad, y un escote en pico y cruzado que estiliza y aporta un aire sofisticado sin excesos.

La prenda incorpora una cremallera invisible lateral, detalle que refuerza la limpieza visual del vestido, y una parte superior cruzada con botones forrados laterales, un guiño a la confección clásica que Lourdes suele reivindicar.

El toque más distintivo llega con los volantes asimétricos, que añaden dinamismo y un punto festivo sin caer en la estridencia. El forro interior garantiza la estructura y la opacidad necesarias para un uso versátil, desde eventos de día hasta celebraciones más formales.

La alianza entre Lourdes Montes y Bimani no es fruto del azar. La firma, fundada por la emprendedora Laura Corsini, ha construido su identidad sobre valores que encajan a la perfección con la visión de Montes.

El vestido que luce Lourdes Montes.

Esto es, producción local, patrones atemporales, tejidos de calidad y un enfoque práctico que no renuncia a la belleza.

La colección Bimani x Lourdes Montes surge precisamente de esa sintonía. El resultado es una línea que respira su estilo personal, pero que mantiene la esencia minimalista y funcional de Bimani.

El vestido Gia Sibi es uno de los ejemplos más claros de esta fusión. Un diseño que podría formar parte del armario habitual de Montes, pero que también encaja en el catálogo de la firma por su versatilidad y su estética depurada.

Sobre Bimani

Para entender el impacto de esta colaboración, conviene recordar el recorrido de Bimani. La marca nació en 2012 bajo el nombre de Bimani 13, con la intención de ofrecer prendas sencillas, combinables y duraderas.

Su fundadora, Laura Corsini, apostó desde el principio por la producción nacional, una decisión que, lejos de ser un gesto simbólico, se convirtió en uno de los pilares de la firma.

El éxito llegó de forma orgánica: primero a través de ventas online, después con la apertura de tiendas físicas en ciudades clave como Madrid, Sevilla o Valencia.

Su propuesta -colores neutros, cortes limpios, tejidos agradables y precios razonables- conectó con un público que buscaba moda honesta, sin artificios y con un enfoque sostenible.