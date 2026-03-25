Maison Mesa desafía la censura con su nueva colección 'No soy un ángel' y redefine la figura de la mujer actual

Maison Mesa desafía la censura con su colección 'No soy un ángel' en MBFWM

Maison Mesa regresó al circuito de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con su nueva colección, No soy ningún ángel.Un homenaje a las mujeres con carácter, personalidad y una propia filosofía de vida.

En palabras del diseñador madrileño: "Siempre me han fascinado las personas como Mae West. Su actitud es la inspiración para este nuevo ‘fashion-show’, una forma de entender la vida basada en el hedonismo, la independencia y la burla a la moral convencional", ha comenzado diciendo.

"En su época, Mae West se negó a ser lo que la sociedad esperaba de ella, convirtiéndose en un mito erótico sin mostrar el cuerpo ni dar un solo beso en pantalla, alejándose por completo de los estándares físicos dominantes del momento. Para West, el deseo no era sucio, era independencia", añade.

‘No soy un ángel’ es una oda a una de las mujeres más provocadoras, prohibidas y escandalosas del ‘star-system’ de Hollywood.

De igual forma que Mae West triunfó escribiendo sus propios guiones y dirigiendo sus obras, esquivando la censura desde sus primeros espectáculos teatrales, como Sex, centrado en una prostituta, o The Drag, sobre el mundo homosexual y el intento fallido de trabajar con actores travestis.

Llegó al cine a los 40 años, alcanzando el éxito con su película más famosa, Lady Lou, nacida para pecar, nominada al Oscar y polémica en su momento por incluir actores afroamericanos, algo poco habitual en la industria cinematográfica hollywoodense.

Desfile Maison Mesa en MBFWM

Esta nueva colección es un tributo a la artista de vodevil, a la independencia de la mujer, a la libertad de vivir la sexualidad cómo cada uno quiere y con quién cada uno quiere. Más allá de etiquetas, estereotipos o estándares morales.

Para Mesa: "Tal y como dijo Mae West, sólo se vive una vez, pero si se vive bien, con una es suficiente. ¿Para qué más? Esa es nuestra filosofía y lo que intentamos transmitir con todas y cada una de nuestras colecciones", afirma el director creativo.

'No soy un ángel': su nueva colección

El diseñador madrileño vuelve con una propuesta para hombre y mujer diseñada para fortalecer el autoconocimiento, con prendas que refuerzan la personalidad y permiten expresar la identidad tanto desde el cuerpo como desde la actitud.

Conviven piezas tradicionales y transgresoras, con siluetas confortables que parten de geometrías puras y holgadas que evolucionan hacia líneas más anatómicas y ajustadas.

Trajes de chaqueta con pantalones amplios con pliegues, bombachos o faldas lápiz y godets en raya diplomática, cheviot o tartán, combinados con prendas de punto de lana como bombers, jerseys de cuello vuelto o pico, cardigans o vestidos de canalé.

El tul de plumeti se combina con abrigos de paño de cashmere, vestidos plisados y tejidos con degradados de color, junto a antelinas y terciopelos lavables en prendas voluminosas de construcción camisera y espíritu más sport.

Desfile Maison Mesa en MBFWM

Transparencias casi invisibles conviven con micro lentejuelas y terciopelos de algodón en vestidos de noche que evolucionan hacia volúmenes más teatrales, propios del vodevil de Mae West, con tul bordado, pedrería, lúrex y jacquards con efecto pluma que evocan el glamour de los años treinta, cerrando el desfile con novias y novios en terciopelo blanco y lentejuelas.

La gama cromática propone un recorrido de libertad estilística que abarca tonos tierra y jaspeados hasta los rosas empolvados, azules medios y claros, en contraste con rojos intensos, fucsias y naranjas vibrantes.

Aparecen degradados en azul, verdes luminosos, marinos profundos y tonos cobre, junto a metalizados dorados y plateados, terminando en blanco, en un viaje visual que permite múltiples formas de expresión personal.

Además, en este nuevo fashion show, No soy ningún ángel, Mesa cuenta, una temporada más, con la dirección artística de Dani Pannullo, con la participación de los actores Córdoba Gómez y Belén Ventura, la colaboración del videoartista Roty, y una escenografía realizada junto a Cement Design y Mueblistas by Jorge Albarca.

Una recreación de un universo escénico que refuerza el carácter teatral y narrativo, inspirado en la estrella hollywoodiense del vodevil, que representa la filosofía de los desfiles de Maison Mesa.

Desfile Maison Mesa en MBFWM

Esta nueva colección también cuenta con la colaboración de Susana Martín, artista del vidrio perteneciente a la asociación de artesanos Aragón a Mano, que crea de manera artesanal lágrimas de cristal, que aparecen bordadas en algunos vestidos, así como una línea de prendas de punto realizadas de manera tradicional en Caravaca de la Cruz por Perssa’m y bailarinas de la misma localidad, que fusionan la piel con el punto de tricot realizadas por Maypol.

Una línea, esta última, de prendas más comercial, que se fusiona con las que Mesa realiza en el País Vasco junto al Tio Claus.

En esta nueva temporada también brillan las joyas diseñadas junto a Lisi Fracchia en su estudio de la calle Mayor de Madrid, ciudad dónde Mesa también crea y fabrica su colección artesanal de bolsos de piel vacuna española con Anabella Boffa, los zapatos a medida de Jorge Larrañaga y los guantes realizados por la empresa familiar Samaniego formando así, un tándem único que completan el trabajo del taller de costura y la labor de las manos expertas de las modistas que forman parte de Maison Mesa.

Cuatro puntos de venta nuevos

Todas las prendas y complementos presentados en el desfile estarán disponibles en la tienda física de Maison Mesa en Madrid, manteniendo siempre el modelo de producción limitada, fabricación local y venta directa de la firma, que permite ofrecer al cliente una experiencia cercana y personalizada.

No es el único punto de venta de la firma. Actualmente, Maison Mesa cuenta con tres puntos de venta adicionales a su boutique situada en la céntrica calle de la Reina de la capital. Así, posee dos tiendas en Getxo (Bilbao), una de ellas en colaboración con el Tío Claus y otra en Haro (Logroño), donde se pueden adquirir las prendas de la línea más comercial de la firma.

Maison Mesa ofrece una libertad absoluta y con esta colección la casa madrileña defiende una moda que no entiende de edad, físico, sexo, raza o condición, una moda que permite ser uno mismo, sabiendo, como decía Mae West, "sólo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez es suficiente”.