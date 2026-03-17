Sassa de Osma homenajea a Madame Bovary con un bolso con el que hace un guiño a la literatura del siglo XIX

Sassa de Osma en una imagen de sus redes sociales.

El último post de Sassa de Osma (37 años) en Instagram vuelve a confirmar algo que el sector del lujo ya sabe: pocas prescriptoras manejan tan bien el cruce entre aristocracia, cultura y moda como la princesa de Hannover.

En la imagen, tomada sobre un banco de piedra y con estética de foto robada en un jardín clásico, el absoluto protagonista es un bolso, reinterpretado como un guiño directo a la literatura del siglo XIX.

La pieza que ha elegido Sassa pertenece a una de las líneas más reconocibles de la casa francesa, el Dior Book Tote, convertido en objeto de culto desde que Maria Grazia Chiuri lo introdujo como bolso‑librería para el día a día.

En esta ocasión, la superficie frontal reproduce la portada de la primera edición de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, en una composición sobria sobre fondo claro, con el título impreso en rojo y el nombre del autor en tipografía clásica.

Según reza la web oficial de la firma, este diseño "se cuela en la biblioteca ideal de Jonathan Anderson gracias a la portada de la primera edición de Madame Bovary de Gustave Flaubert".

El bolso que ha lucido Sassa de Osma.

"Este modelo pequeño presenta un diseño práctico que puede llevarse en la mano, colgado del hombro o cruzado", se agrega.

La sintonía entre Sassa y la maison no es nueva. Desde hace años, la princesa de Hannover aparece regularmente invitada a desfiles de alta costura y a presentaciones de colecciones cápsula, donde suele apostar por siluetas limpias, vestidos midi estructurados y accesorios de línea clásica.

Ha lucido modelos de la firma tanto en citas de alto perfil -bodas reales, cenas de gala, compromisos institucionales- como en apariciones más informales, consolidando una relación que, sin etiquetarse formalmente como contrato de embajadora global, funciona de facto.

Más allá de su título, Sassa se ha consolidado como una de las influencers de lujo más interesantes del panorama europeo. Esa combinación la ha convertido en figura habitual en campañas de alta joyería, relojería y prêt‑à‑porter de gama alta.

Su proyección como influencer se caracteriza por la ausencia de estridencias: feed cuidado, poca exposición de la vida privada y un número limitado de colaboraciones, pero muy seleccionadas.