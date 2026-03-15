Rocío Osorno lanza el traje floral que promete conquistar todos los eventos de día esta temporada

Rocío Osorno con un look de su propia firma. Rocío Osorno Studio

Rocío Osorno (38 años) vuelve a demostrar su talento para la moda no solo como influencer, sino también como diseñadora.

La sevillana ha presentado uno de los looks más llamativos de su nueva colección de Rocío Osorno Studio: un traje de dos piezas con estampado floral que se perfila como una de las opciones más elegantes para los eventos de día de esta temporada.

Fiel a su estilo sofisticado y femenino, la creadora de contenido ha apostado por un diseño que combina estructura, movimiento y un toque romántico.

El conjunto está compuesto por una chaqueta de corte recto con hombreras estructuradas, un detalle que aporta fuerza y elegancia a la silueta.

La prenda destaca especialmente por sus solapas de gasa, diseñadas para colocarse de múltiples formas, lo que permite adaptar el look según el estilo que se quiera conseguir en cada ocasión.

Rocío Osorno en una fotografía de Rocío Osorno Studio.

Esta versatilidad convierte la chaqueta en una pieza muy especial dentro de la colección. Además, está confeccionada en crepé ligero, un tejido que aporta fluidez y sofisticación, mientras que las solapas en gasa añaden movimiento y delicadeza.

El traje se completa con un pantalón de corte maxi, elaborado en gasa crepé coordinada con la chaqueta. Su diseño de 115 centímetros de largo estiliza la figura y aporta una caída elegante, perfecta para eventos formales durante el día.

La prenda cuenta con cinturilla de crepé y está completamente forrada con un tejido de aspecto sedoso, lo que garantiza comodidad y ligereza al llevarlo. Este detalle es clave para quienes buscan un look sofisticado sin renunciar al confort.

Uno de los grandes protagonistas del conjunto es su estampado floral, que combina una base azul bondi con amapolas en rojo coral, creando un contraste vibrante y muy favorecedor.

El diseño incluye además el logotipo de la firma integrado en el estampado, un guiño sutil a la identidad de la marca que aporta exclusividad a la prenda.

Rocío Osorno en una fotografía de Rocío Osorno Studio.

Este tipo de traje se presenta como una alternativa perfecta al clásico vestido de invitada. Rocío Osorno demuestra que los conjuntos de dos piezas pueden ser igual de elegantes y especiales para celebraciones como bautizos, comuniones, eventos profesionales o presentaciones de día.

Además, la versatilidad de las prendas permite reutilizarlas por separado, multiplicando las posibilidades dentro del armario.

En definitiva, este traje floral de Rocío Osorno Studio refleja a la perfección la esencia de la diseñadora: feminidad, elegancia y atención al detalle.

Una propuesta pensada para mujeres que buscan destacar en sus eventos con un look sofisticado, moderno y lleno de personalidad.