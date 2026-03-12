Adriana Abascal presume de elegancia con este vestido blanco: los detalles y el discreto respaldo de Filiberto de Saboya

Adriana Abascal (55 años) tiene un claro lema en su vida y lo lleva por bandera. Hasta que llega el Día del Trabajo -que sucede cada 1 de mayo-, la modelo no viste de blanco.

Sin embargo, si se trata de un modelo de la firma Alex Riviere Studio, la cosa cambia.

La mexicana ha compartido un post en Instagram compuesto por varias fotografías en el que aparece ataviada con un espectacular estilismo.

Abascal, en concreto, se ha decantado por el modelo Drew de la firma Alex Rivière. Se trata de un vestido largo con escote que presenta escote redondo con fruncido lateral.

También cuenta con una abertura lateral en las mangas, lo que hace de esta pieza un modelo único y espectacular.

El vestido Drew que ha lucido Adriana Abascal está fabricado en un 65% en poliéster crepe. El 35% restante está creado con el mismo material reciclado.

La prestigiosa marca ofrece el vestido de la apuesta modelo en dos únicas tallas. Por un lado está la XS/S y por otro la M/L. En cuanto a su precio, está disponible en la página web de la firma por 650 euros.

El espectacular modelo de Abascal, como no podía ser de otra forma, no ha pasado desapercibido en redes sociales. De hecho, hasta Manuel Filiberto de Saboya (53), con quien rompió el pasado mes de diciembre, ha dejado entrever su admiración por el look de Adriana.

El italiano ha dejado un like en el post de Instagram de la modelo mexicana. Un discreto gesto que confirma que ambos mantienen aún relación a día de hoy.

Consciente de que el vestido de Alex Rivière se lleva todo el protagonismo del outfit, Adriana Abascal ha optado por prendas de lo más sobrias. Así, ha lucido una americana negra de corte oversize y unos clásicos stiletto de su firma de calzado, Maison Skorpios.

En cuanto a los accesorios, ha mantenido la línea de la discreción y ha escogido un bolso de mano pequeño con detalles dorados.

Sobre la firma

Alex Rivière Studio es la firma de moda homónima creada por la empresaria, diseñadora e influencer española Alex Rivière, enfocada en el lujo silencioso, la sostenibilidad y el diseño atemporal.

Lanzada hace cuatro años, la marca se caracteriza por un minimalismo elegante, la producción local y materiales de alta calidad, debutando en la MBFWMadrid de 2025.