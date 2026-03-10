Vicky Martín Berrocal redefine la elegancia con una camisa masculina de Lacoste

Vicky Martín Berrocal (52 años) ha vuelto a demostrar que sabe combinar elegancia y comodidad con piezas que trascienden géneros y tendencias.

Para asistir al desfile de Lacoste en París, la diseñadora y empresaria apostó por una camisa masculina de la firma, un acierto que refleja su estilo contemporáneo y su capacidad para convertir básicos en piezas de alto impacto.

La prenda está disponible en Zalando por 180 euros, y se perfila como un must-have para quienes buscan una estética relajada pero sofisticada.

La camisa, confeccionada en 100% algodón, combina la suavidad y resistencia propias del tejido natural con un diseño pensado para un uso diario cómodo y versátil.

Vicky Martín Berrocal en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Su acabado en pana aporta textura y un ligero toque clásico que aporta carácter a cualquier estilismo, mientras que el estampado unicolor permite integrarla en una amplia variedad de combinaciones sin recargar el conjunto.

Este tipo de diseño minimalista demuestra que menos puede ser más, especialmente cuando se trata de prendas de lujo con cortes impecables.

Entre los detalles que marcan la diferencia destaca la pequeña etiqueta con la bandera a la altura del pecho, un guiño sutil a la identidad de la marca y a su herencia deportiva.

El cuello Kent y el cierre de botones frontal aportan estructura y elegancia, mientras que el bolsillo en el pecho refuerza la funcionalidad de la prenda, haciendo de esta camisa un básico refinado y práctico a la vez.

Vicky Martín Berrocal la ha combinado con pantalones de tiro alto y complementos discretos del mismo color, logrando un estilismo cómodo y un guiño moderno a las tendencias unisex.

Camisa linnee de Lacoste. Zalando

La elección de una camisa masculina demuestra cómo una pieza originalmente pensada para el armario masculino puede integrarse de forma impecable en el femenino, aportando frescura y versatilidad al look.

Este tipo de apuesta refleja la filosofía de la moda contemporánea, donde la libertad estilística y la comodidad se imponen sobre los códigos rígidos de vestimenta.

Además, la camisa de Lacoste es un ejemplo de cómo un básico puede convertirse en un elemento clave de un outfit de impacto, tanto para eventos formales como para combinaciones más casuales.

Su corte y calidad permiten que la prenda se mantenga perfecta durante todo el día, mientras que su diseño atemporal asegura que seguirá siendo relevante temporada tras temporada.

En definitiva, la camisa masculina de Lacoste que luce Vicky Martín Berrocal es mucho más que un básico: es una declaración de estilo, una demostración de versatilidad y un reflejo de cómo la moda unisex puede ser elegante, contemporánea y absolutamente deseable.