Sassa de Osma se rinde a la firma de esquí que adoran las 'influencers' y luce en Suiza una chaqueta de 900 euros

Sassa de Osma (37 años) ha viajado a Suiza. Concretamente a la exclusiva zona de St. Moritz, alojándose en un hotel de lujo de 1.500 euros la noche. Una pausa de invierno, como ella misma ha definido en sus redes sociales, a la que ha llevado una maleta cargada de glamour.

Entre las prendas destaca una llamativa chaqueta de nieve de Perfect Moment, firma que se ha posicionado como una de las marcas más codiciadas del armario de nieve y que adoran las influencers y prescriptoras de moda de nuestro país como Marta Pombo (34) o Anna Padilla (29).

Se trata de la parka 'Cortina', de inspiración clásica, pero reinterpretada con un estampado de pata de gallo en blanco y negro que remite tanto a la sastrería británica como al glamour invernal de los años 60.

Pero más allá de su impacto visual, la chaqueta de Sassa de Osma responde a las exigencias técnicas de la nieve.

Confeccionada con relleno de plumón de alta calidad, garantiza aislamiento térmico en condiciones de frío intenso, algo imprescindible en enclaves alpinos suizos donde las temperaturas descienden con facilidad por debajo de cero.

La estructura acolchada distribuye el volumen de manera estratégica, evitando la sensación de rigidez y favoreciendo una silueta definida gracias a un cinturón integrado que marca la cintura.

Este detalle resulta clave desde el punto de vista estilístico. Frente a la tendencia oversize que domina muchas colecciones de outerwear, la parka 'Cortina' opta por realzar la figura sin comprometer la comodidad.

La longitud, que cubre la cadera y aporta protección adicional frente al viento y la nieve, y el detalle de la capucha completan la prenda.

El print pata de gallo sigue la línea de estilo de Sassa Osma, pues la aristócrata suele incorporar patrones clásicos a un vestuario contemporáneo.

En este caso, el estampado se trabaja en clave gráfica y de gran tamaño, alejándose de la versión ultraformal de la sastrería y acercándose más al lenguaje del diseño deportivo de lujo.

Así, no solo es una pieza funcional para practicar el esquí. También es una prenda de moda chic para disfrutar de una comida en los Alpes, como bien ha hecho la mujer de Christian de Hannover (40).

La chaqueta ha sido confeccionada desde la talla XS hasta la XL y a día de hoy tiene un precio de 906,5 euros. Su valor original, no obstante, es 1.295 euros.