Amelia Bono confirma la tendencia del volumen con el chaleco viral de H&M que eleva cualquier 'look' de entretiempo

Amelia Bono (45 años) continúa consolidándose como una de las prescriptoras de estilo más influyentes del panorama nacional gracias a su capacidad para transformar prendas cómodas en auténticos aciertos de moda.

En una de sus últimas apariciones, la empresaria ha apostado por el chaleco con bajo burbuja de H&M, una pieza versátil y tendencia que confirma el regreso de las siluetas oversize y los volúmenes protagonistas esta temporada.

La prenda tiene un precio de 34,99 euros y está disponible en color beige y rosa empolvado, en todas las tallas excepto la M.

Confeccionado en tejido de sarga, este chaleco destaca por su equilibrio entre funcionalidad y estética contemporánea. Su escote redondo aporta un acabado limpio y minimalista que facilita la combinación con camisetas básicas, camisas o jerseys finos, convirtiéndolo en una opción perfecta para el entretiempo.

Amelia Bono con un chaleco de H&M. Instagram

Además, incorpora una cremallera bidireccional, un detalle práctico que permite adaptar la prenda según el estilo deseado o las necesidades del look.

Uno de los elementos más llamativos del diseño es su corte oversize con bajo burbuja, responsable de esa silueta abullonada que aporta volumen y movimiento.

Este efecto no solo añade un aire moderno al conjunto, sino que también convierte el chaleco en una pieza capaz de elevar estilismos sencillos sin necesidad de grandes esfuerzos. Los bolsillos delanteros con solapa refuerzan su estética utilitaria, aportando carácter urbano y funcionalidad al diseño.

Amelia Bono demuestra, una vez más, cómo integrar prendas tendencia en looks cotidianos sin perder elegancia. El chaleco funciona especialmente bien combinado con vaqueros rectos, pantalones sastre o incluso leggings, logrando estilismos relajados pero cuidados.

Su diseño permite jugar con capas, convirtiéndose en una alternativa ideal a las chaquetas ligeras durante los días de temperaturas cambiantes.

Chaleco con bajo burbuja. H&M

Disponible en tonos neutros y suaves, el modelo beige resulta perfecto para quienes buscan un fondo de armario atemporal, mientras que el rosa empolvado añade un toque femenino y delicado que ilumina cualquier conjunto.

Ambas opciones mantienen esa estética effortless que caracteriza el estilo de Amelia: cómodo, actual y fácilmente replicable.

En definitiva, el chaleco con bajo burbuja de H&M se posiciona como una de esas prendas clave capaces de actualizar cualquier armario con una sola incorporación.

Cómodo, favorecedor y accesible, confirma que las siluetas amplias y los diseños funcionales siguen marcando el ritmo de la moda actual, especialmente cuando referentes de estilo como Amelia Bono apuestan por ellos en su día a día.