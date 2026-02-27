Mery Turiel se rinde a las Onitsuka Tiger, las zapatillas imprescindibles del 'street style', en su color más atrevido

Las Onitsuka Tiger se han convertido en una de las zapatillas de la temporada. Dominan el street style y son must entre las prescriptoras de moda como Mery Turiel (32 años).

La influencer ha dado el toque final a un outfit sporty chic con las Onitsuka Tiger México 66, el modelo más icónico de la firma japonesa. Un diseño de suela fina y silueta retro inspiradas en las deportivas de entrenamiento, que vienen pisando con fuerza desde hace varias temporadas.

Este modelo reúne varias de las grandes tendencias en calzado: estética retro, minimalismo en el volumen y versatilidad para integrarse en looks que van más allá del deporte.

Su suela fina y su silueta delgada las sitúan en la misma categoría que modelos virales como las Adidas Gazelle o Samba o las Nike Cortez.

"Tenía muchas ganas de estrenar mis Onitsuka", ha confesado la influencer en el post de Instagram donde ha dejado todos los detalles del look.

Mery Turiel se ha decantado por el modelo en amarillo con detalles en negro. Si cabe, la combinación de tonos más atrevida de este diseño. Así, la creadora de contenido da un punto de color a un estilismo de básicos, compuesto por un vaquero, camiseta, jersey y complementos.

La influencer ha elegido unos jeans básicos de corte recto y sueltos, que permiten que las Onitsuka Tiger se asomen bajo el pantalón.

En la parte superior ha elegido una camiseta blanca básica y un jersey azul marino, manteniéndose así en una paleta de tonos neutros que no restan protagonismo a las deportivas. Como abrigo, se ha decantado por una gabardina clásica en camel.

Como complementos, reforzando un estilismo típico del street style, ha optado por una gorra azul marino con detalles en amarillo, que encaja a la perfección con el outfit. Al margen de las zapatillas, el toque atrevido lo ha conseguido con su bolso: un modelo en estampado animal print.

El look de Mery Turiel resume a la perfección la nueva definición de sporty chic: prendas básicas cómodas elevadas por un calzado de tendencia con fuerte identidad estética.

Las Onitsuka Tiger Mexico 66 aportan el guiño retro, el toque de color y el sello de insider que convierte un conjunto aparentemente sencillo en un estilismo que llama la atención. "Guardo este look", "look 10" o "esos zapatos se te ven muy cool" son algunos de los comentarios que ha recibido Mery Turiel tras mostrar el post.