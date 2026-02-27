Gemma Pinto demuestra que menos es más en la moda con este estilismo: top negro y pantalones de Alberta Ferretti

Gemma Pinto (28 años) sigue presumiendo de sus vacaciones de ensueño en Tailandia a través de su perfil de Instagram. Eso sí, son sus looks lo que más han llamado la atención de sus seguidoras.

En esta ocasión, la pareja de Marc Márquez (33) ha sacado a la luz un story de Instagram ataviada con un estilismo con el que ha dejado claro una vez más que menos siempre es más en el mundo de la moda.

La modelo se encuentra concretamente en Bangkok, la capital del país. Un lugar en el que actualmente las temperaturas rozan los 30 grados centígrados. De ahí que el look de Gemma esté compuesto por piezas de verano.

La influencer ha optado por un básico infalible. Una prenda que se encuentra en el armario de todas temporada tras temporada. Se trata de un top sin mangas en color negro.

Gemma Pinto, en una imagen de sus redes sociales.

En concreto, tal y como la propia Gemma ha compartido en su perfil de Instagram, su camiseta pertenece a la nueva colección de BF by Beatriz Furest. Una marca española de moda, bolsos y complementos fundada en Barcelona en el año 2006.

Para la parte inferior del look, Pinto se ha decantado por un pantalón ancho de lino de Alberta Ferretti. Destaca, entre otros aspectos, por su color marfil y su bordado negro con flores y estrellas.

Tiene un corte recto y un tiro medio. Su caída, fluida, es digna de un modelo boho sofisticado, muy en línea con las tendencias de la inminente primavera.

Cabe recalcar que, aunque Gemma Pinto no lo ha especificado, el modelo no se encuentra disponible en la colección actual de Alberta Ferretti. Sin embargo, la firma presenta opciones similares en su catálogo.

En cuanto a los complementos, la influencer no ha escatimado y ha optado por accesorios de lo más acertados. Así, ha lucido un bolso de Louis Vuitton en color negro, a conjunto con su top sin mangas.

Se trata de un modelo de tamaño medio, con varios bolsillos y detalles dorados.

Además, ha añadido un collar minimalista y unas gafas de sol de pasta negras. Un accesorio de la marca Aquazzura, una firma que se ha convertido en un reclamo para rostros reconocidos como Ana Boyer (36), Olivia de Borbón (52) o Jaydy Michel (52).