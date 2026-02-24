Ana Cristina Portillo se adelanta al entretiempo con un 'look' relajado y 'chic': los detalles

Tras una intensa temporada de lluvia, han vuelto los días soleados. Y con ellos, los outfits coloridos y primaverales. Aunque queda un mes para el cambio de estación, las altas temperaturas han obligado a desempolvar algunas piezas más frescas y a recurrir a prendas más coloridas. Al menos, de momento.

Así, Ana Cristina Portillo, convertida en una referente de estilo de nuestro país, ha firmado, si cabe, su primer look de entretiempo de este 2026.

"Sunny days are back", ha escrito la diseñadora en sus redes sociales junto a una publicación en la que muestra su outfit para un día de relax en el campo, entre lecturas y acuarelas.

Un estilismo más ligero, llamativo por sus colores y su perfecta estructura. La influencer ha apostado por una parte superior ajustada sin ser ceñida y una pieza inferior amplia sin caer en el oversize.

El look, además, es una apuesta segura de cara a los días de primavera, que funciona tanto para una mañana de paseo como para una comida informal al aire libre.

La hermana de Eugenia Osborne ha apostado por un pantalón beige de pinzas, corte recto y relajado, con un tiro alto y cómodo que no marca y alarga visualmente la pierna. Para ceñirlo a la figura, ha elegido un cinturón camel de Loewe que aporta un punto sofisticado al outfit.

Respecto a la prenda superior, ha elegido un jersey naranja de punto medio, cuello camisero y botonadura frontal, ideal para el entretiempo, al que ha dado un toque final con un pañuelo verde y delicado estampado de su propia firma, atado al cuello y que, por su tono, rompe con la paleta cálida del look.

Este último, además, es un detalle chic que eleva el look y viene pisando con fuerza entre las prescriptoras de moda desde hace varios meses.

En cuanto al calzado, Ana Cristina Portillo se ha mantenido en una línea relajada, decantándose por unos mocasines beige y calcetines en burdeos.

Un outfit que bien puede copiarse en los días soleados o durante el entretiempo optando por prendas similares.

Con este look, por otro lado, la diseñadora ha vuelto a dar una lección de su perfecto manejo del color. Ana Cristina Portillo tiene un estilo muy reconocible, que se mueve entre lo bohemio, lo clásico y lo práctico, con especial atención a las paletas de colores y a los complementos de autor.