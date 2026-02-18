Michelle Salas, hija de Luis Miguel: "Estos son mis vaqueros preferidos y la americana más original de la temporada"

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, en una fotografía publicada en su perfil de Instagram.

Michelle Salas (36 años) es conocida desde antes incluso de que ella misma fuera consciente. Es lo que tiene ser hija de un grande de la música como es Luis Miguel (55).

No obstante, la primogénita de El sol de México ha demostrado haber encontrado el rumbo de su vida profesional gracias a su faceta como modelo e influencer.

A través de sus redes sociales, Michelle saca a la luz algunos detalles de sus escapadas a destinos de ensueño y los lujosos restaurantes en los que se da cita. Todo un cúmulo de acontecimientos que hacen considerarla una instagramer en toda regla.

Aunque son sus estilismos por los que se decanta lo que ha conseguido que su Instagram esté formado por más de dos millones de seguidores a día de hoy.

Michelle Salas, en un 'story' de Instagram.

La también hija de Stephanie Salas (56) ha compartido un story en Instagram posando frente a un espejo. Una instantánea que ha captado la atención de propios y extraños gracias al estilismo que ha lucido.

Un look del que ella misma ha sacado a la luz todos y cada uno de los detalles. "Estos son mis vaqueros preferidos y la americana más original de la temporada", ha escrito en su red social.

El modelo de pantalón al que ha sucumbido es el PISTOLA Wes High Rise Barrel en el lavado Spellbound en el subtono hechizado.

Se trata de un tejano que tiene un precio de 163 euros y que está disponible en una gran variedad de tallas.

Según recoge la descripción de la pieza en la firma, luce un favorecedor tiro alto con una elegante silueta de pernera acampanada y una entrepierna de 76 cm que crea un efecto sofisticado.

Además, los acabados impecables del dobladillo añaden detalles refinados a la silueta contemporánea.

Michelle Salas afirma en sus stories de Instagram que la blazer que ha añadido es la más original de la temporada. Y no se equivoca, pues ha optado por la chaqueta La Veste Ovalo de Jacquemus, que destaca por sus mangas largas, los bolsillos laterales y el dobladillo curvo.

Tal y como ella misma ha indicado a través de su red social, la prenda se encuentra disponible en la página web de Farfetch.

Eso sí, su precio está situado cerca de los 1.600 euros, por lo que se escapa de los bolsillos de muchas de las seguidoras de Michelle.

Así, una vez más, Salas ha confirmado que es posible ir cómoda a la par que estilosa y a la última moda.