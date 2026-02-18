Anna Padilla confirma que estas son las deportivas Adidas más virales: el clásico infalible del 'street style'

Anna Padilla (28 años) confirma que los clásicos nunca pasan de moda con una elección que combina historia, comodidad y versatilidad. La hija de Paz Padilla (56), que está a punto de casarse, llega a las calles para arrasar mientras organiza todos los detalles de su boda y, una y otra vez, da lecciones de estilo a sus seguidoras.

La influencer ha apostado por las adidas Gazelle, uno de los modelos más icónicos de la firma alemana, que actualmente tiene un precio de 120 euros y está disponible en 10 colores diferentes, adaptándose a todos los estilos y preferencias.

Las Gazelle regresan esta temporada con una actualización de perfil bajo y detalles rediseñados que respetan su esencia original. El empeine en piel sintética suave aporta un acabado limpio y pulido, mientras que los pespuntes en la parte delantera evocan la inconfundible puntera en forma de T, uno de los rasgos más característicos del modelo.

Anna Padilla con deportivas de Adidas. Instagram

Este equilibrio entre herencia y renovación convierte a la zapatilla en una apuesta segura para quienes buscan un calzado atemporal con aire contemporáneo.

La suela de goma garantiza tracción y resistencia, y el forro textil proporciona una pisada cómoda durante todo el día. Son deportivas pensadas para acompañar desde la mañana hasta la noche, ya sea para recorrer la ciudad, acudir a reuniones informales o disfrutar de planes improvisados. Esa versatilidad es, precisamente, una de las claves de su éxito continuado.

Anna Padilla las integra en estilismos relajados y urbanos, demostrando que funcionan igual de bien con vaqueros y camiseta básica que con conjuntos más trabajados. Las adidas Gazelle se han consolidado como un imprescindible del street style gracias a su diseño limpio y su capacidad para adaptarse a distintas generaciones.

Zapatilla Gazelle Lo Pro. Adidas

La silueta estilizada y el amplio abanico cromático permiten que cada persona encuentre su versión ideal, reforzando su carácter democrático dentro del universo sneaker.

Con esta elección, Anna vuelve a apostar por piezas funcionales que no renuncian a la estética. Además, se trata de una de las zapatillas más virales del momento y esto las hace mucho más atractivas de cara al gran público. Por otro lado, tienen un precio económico dentro del rango que suelen costar unas zapatillas de estas características.

En definitiva, las adidas Gazelle demuestran que la moda también vive de iconos que saben reinventarse. Un clásico renovado que sigue marcando el paso temporada tras temporada y que confirma que el estilo más auténtico es, muchas veces, el que nunca deja de evolucionar.