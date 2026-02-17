María García de Jaime eleva un clásico 'look black and white' con el collar más 'trendy' de Massimo Dutti

María García de Jaime (29 años) ha vuelto el trabajo tras unos días de relax y en familia en Maldivas, con motivo de la celebración de su 30 cumpleaños, que tendrá lugar el próximo 28 de febrero. Así, este pasado lunes, 16 de febrero, como ha compartido en sus redes sociales, ha acudido a un shooting con Estée Lauder, firma de la que es embajadora.

Allí se ha mostrado con un estilismo sencillo black avd white en el que ha destacado sobre todo, el collar con el que ha dado el toque final al outfit.

Se trata de un colgante con pieza ovalada de Massimo Dutti. Un diseño largo con cordón negro ajustable que se prolonga en vertical hasta el centro del torso. La pieza central es un colgante rígido de forma ovalada, de unos 6 centímetros de diámetro, enmarcado por un borde metálico bicolor en dorado y plateado.

Un diseño pensado para alargar y estilizar la silueta, al caer en una línea casi recta sobre el centro del cuerpo, valorada en 49,95 euros.

En el caso de María García de Jaime, el colgante resalta sobre su blusa blanca: una pieza oversize, de cuello cerrado y botonadura oculta, que limpia el escote y deja todo el protagonismo a los accesorios.

María García de Jaime luciendo un collar de Massimo Dutti. Instagram

Respecto al resto del outfit, la creadora de contenido ha completado el estilismo con un pantalón básico en color negro, de corte recto. Además con varios maxi anillos que siguen la estética de piezas metálicas del collar de Massimo Dutti. Como bolso, un clásico de Louis Vuitton y de abrigo, un diseño de botonadura en marrón chocolate.

Como peinado, se ha mantenido fiel a su sencillez y ha optado por la melena suelta y al natural.

El collar de Massimo Dutti encaja con una de las tendencias del momento, en lo que a complementos se refiere: el statement discreto, un elemento que moda que, sin ser ostentoso, marca una diferencia notable.

En este caso, no es una pieza maximalista cargada de pedrería ni un básico invisible. El colgante que ha conquistado a María García de Jaime juega en un término medio que permite llevarlo tanto en un contexto de trabajo como en un evento informal, elevando el look en cuestión.

Su combinación de cordón casual y colgante metálico pulido lo hace especialmente versátil. Con camisa blanca y pantalón tipo sastre en clave black and white, como propone María García de Jaime, adquiere un aire working. La influencer, de hecho, ha llevado este mismo atuendo en el resto de actividades de trabajo que ha tenido durante el día.

Pero con un vestido lencero o un jersey de punto fino, puede encajar para un estilismo nocturno o más bohemio.