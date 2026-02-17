Llega a la firma de Sassa de Osma el vestido más fresco y combinable de la temporada

Sassa de Osma, en una fotografía compartida en su perfil de Instagram.

Las acérrimas seguidoras de Philippa 1970, la firma de Sassa de Osma (37 años) están de enhorabuena. Tal y como la propia aristócrata ha revelado a través de un story de Instagram, el vestido Madison vuelve a estar disponible.

Según la peruana, se trata del modelo más fresco y combinable de la temporada. Un vestido largo camisero en tono burdeos con estampado paisley en matices rojizos, violetas y anaranjados.

Destaca por su cuello mao y manga larga ligeramente abullonada. Además, presenta cierre frontal abotonado y cinturón del mismo tejido con espectacular hebilla floral dorada que realza la silueta.

Recién aterrizado de nuevo en la página web de Philippa 1970, se encuentra disponible por un precio de 395 euros entre las tallas 36 y 42. Eso sí, varias de ellas ya se encuentran a punto de colgar el cartel de sin stock.

Sassa de Osma, en un 'story' de Instagram.

A pesar de que el frío sigue reinando en buena parte del país, lo cierto es que Sassa se ha tomado un par de fotografías para Instagram ataviada con el ideal vestido, sin añadir cazadora alguna.

En la misma línea, la esposa de Christian de Hannover (40) ha escogido como complementos unas gafas de sol en color blanco con cristal reflectante. También así un bolso tipo mochila en color burdeos. Un must en el armario de cualquiera.

Como calzado, De Osma se ha decantado por unas Mary Jane en color burdeos. Se trata de un modelo que combina un diseño clásico con un toque sofisticado y ligeramente retro.

El tono burdeos aporta profundidad y elegancia, funciona igual de bien en looks de oficina que en estilismos de noche, y encaja con tejidos como el tweed, el satén o la lana, lo que las hace muy versátiles durante otoño e invierno.

Este tipo de zapato, tradicionalmente con punta redonda o cuadrada y una tira con hebilla sobre el empeine, ha pasado de ser un calzado casi infantil a convertirse en un icono de estilo que muchas firmas reinterpretan con diferentes materiales, tacones anchos, acabados de pelo o versiones planas tipo bailarina.

Sobre la firma

Desde su lanzamiento, Philippa 1970 ha capturado la atención de royals, celebridades e influencers, convirtiéndose en sinónimo de distinción y buen gusto.

La firma se ha hecho especialmente reconocible por sus vestidos estampados, de cortes fluidos y tejidos exquisitos, que combinan comodidad con sofisticación. Cada pieza está pensada para ser versátil: tanto para eventos especiales como para el día a día.

Su propuesta estética ha conquistado a figuras como la reina Letizia (53), Eugenia Martínez de Irujo (56), Tamara Falcó (43) o Kelly Rutherford (56), entre otras.