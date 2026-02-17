Así es el exclusivo mono de esquí que Laura Escanes usa en los Juegos Olímpicos y que no es apto para todos los bolsillos

Laura Escanes (29 años) vuelve a demostrar que el estilo no entiende de estaciones y que incluso en la nieve se puede brillar con un look sofisticado. De hecho, así lo ha hecho en su última aparición pública.

La influencer ha viajado hasta Milán, a los Juegos Olímpicos de Invierno, donde su novio, Joan Verdú, ha participado. Él es esquiador olímpico y ella ha ido a apoyarlo hasta la Villa Olímpica. "No puedo estar más orgullosa de ti", ha explicado en sus redes.

Ha apostado por el mono de esquí Vita de Goldbergh, una pieza de alto impacto disponible en MyTheresa por 1.260 euros, que combina funcionalidad técnica y estética elegante en perfecta armonía.

En color beige, bajo el nombre de diseñador Caramello, este mono confirma que los tonos neutros siguen dominando también en la moda de montaña.

Su corte delgado estiliza la silueta y potencia una imagen femenina y pulida, alejándose de los clásicos diseños oversize habituales en las pistas. Además, incorpora hombreras, un detalle estructural que refuerza su aire sofisticado y aporta presencia al conjunto.

Uno de los elementos más llamativos del diseño es el ribete de pelo sintético desmontable tanto en la capucha como en los puños, un guiño glam que eleva la prenda y permite adaptarla según el estilo o las condiciones climáticas.

La capucha con cordón y el cierre frontal con cremallera garantizan practicidad, mientras que el cinturón extraíble -acompañado de una segunda opción incluida- permite ajustar la silueta y jugar con diferentes acabados, marcando cintura y aportando versatilidad.

Confeccionado en una mezcla técnica de 49% poliéster, 30% poliamida, 12% poliuretano y 9% elastano, el mono ofrece resistencia, elasticidad y comodidad en movimiento.

Se trata de una prenda pensada no solo para el rendimiento en pistas, sino también para proyectar una imagen cuidada en cualquier escapada invernal. Eso sí, requiere limpieza por especialistas, acorde con su carácter premium.

Mono de esquí Vita con pelo sintético GoldBerg

Laura Escanes demuestra que la moda ski también puede ser aspiracional. El mono Vita de Goldbergh encarna esa fusión entre rendimiento y lujo que cada vez gana más protagonismo en destinos de nieve.

Una elección que confirma que el après-ski se ha convertido en una auténtica pasarela blanca.

En definitiva, el look de Laura Escanes reafirma que incluso en plena montaña el estilo puede ser protagonista. Un mono técnico, favorecedor y elegante que convierte cualquier jornada en la nieve en una declaración de moda.