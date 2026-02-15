Cristina Pedroche conquista las redes sociales con un vestido vaquero corto que une el estilo urbano con la versatilidad

Cristina Pedroche (37 años) vuelve a ser el centro de todas las miradas con un look que combina estilo urbano y un toque rebelde. Si hay algo que sabe hacer bien la colaboradora de Zapeando es llamar la atención y, de esta manera, sus propuestas estilísticas nunca pasan desapercibidas, y ella lo sabe.

La presentadora ha elegido para su último evento el vestido corto Selenita Camaleón de Capriche, una pieza de corte camisero que destaca por sus detalles cuidados y su espíritu versátil. Con un precio de 87,45 euros, este vestido demuestra que la moda con carácter puede ser accesible sin renunciar a los detalles que marcan la diferencia.

Confeccionado en denim desgastado, el vestido tiene una manga larga que aporta estructura al diseño y refuerza su estética casual y actual. Su corte corto y cinturón a juego ayudan a estilizar la figura, definiendo la cintura y aportando un toque femenino a la prenda.

Los bolsillos delanteros refuerzan su funcionalidad, mientras que los detalles de tachuelas doradas y el logo con strass en la parte delantera aportan un toque de brillo y sofisticación que eleva el look, convirtiéndolo en una opción perfecta tanto para el día como para eventos informales por la tarde.

El cierre combina cremallera y botón automático, garantizando un ajuste cómodo y seguro, mientras que la composición de 68% algodón, 30% poliéster y 2% elastano asegura flexibilidad y confort en el movimiento, permitiendo que el vestido se adapte con naturalidad al cuerpo sin perder su forma. Esta mezcla de materiales también lo hace resistente y fácil de cuidar, una ventaja para quienes buscan estilo sin complicaciones.

Cristina Pedroche ha demostrado, una vez más, su habilidad para elegir piezas que equilibran tendencia y funcionalidad. Además, con estos looks quiere demostrar que no todo son sus estilismos de las Campanadas: ella también puede ser una experta en moda en su día a día.

El vestido Selenita Camaleón de Capriche es un ejemplo perfecto de cómo un diseño casual puede transformarse en un look sofisticado con los accesorios adecuados, ya sea con botas altas para un toque más atrevido o con zapatillas para un estilo relajado y urbano.

En definitiva, el vestido corto Selenita Camaleón combina denim, detalles metálicos y un corte favorecedor para ofrecer un look moderno y versátil. Cristina Pedroche demuestra que incluso una prenda de precio accesible puede convertirse en la estrella de un estilismo, aportando personalidad, carácter y estilo urbano a cualquier ocasión.