Un bolso, dos tamaños y mil 'looks': el bolso de Sassa de Osma que promete acompañar todas las temporadas

Sassa de Osma (37) confirma su idilio con los accesorios discretos y versátiles con su última elección en redes sociales: el bolso Kaia de la firma Misela, una pieza pensada para integrarse con absoluta naturalidad en la vida urbana.

“¡Gamuza, vaqueros y una bolsa que va con absolutamente todo!”, ha escrito la mujer de Christian de Hannover (40) en su cuenta de Instagram.

Así, ha resumido en una frase el espíritu de este diseño: un complemento atemporal que funciona igual de bien en un plan de día relajado que en una cita más especial.

Sassa de Osma, en una imagen de sus redes sociales. @sassadeo

Bolso hecho en Turquía

En sus redes sociales, la aristócrata combina el bolso con vaqueros y una chaqueta de gamuza, una fórmula que explota el lado más urbano del bolso sin renunciar a la elegancia.

La elección resulta súper acertada: la textura del cuero, la suavidad de la estructura y el diseño del complemento se integran con la estética de básicos de alta calidad que Sassa ha consolidado como señal de identidad. Es el típico accesorio que no 'grita', pero que sostiene todo el estilismo.

Para entender la elección del bolso de Sassa de Osma es preciso conocer un poco la marca a la que pertenece. Misela es una firma turca de accesorios de lujo especializada en bolsos y pequeña marroquinería.

Con sede en Estambul, fue fundada en 2008 por la diseñadora Serra Türker, formada en la Rhode Island School of Design y Parsons, que combina la artesanía tradicional turca con un diseño contemporáneo inspirado en la escena creativa de la ciudad turca.

Bolso 'Kaia at New York', de la firma Misela. Misela

Dos tamaños

El bolso Kaia es el nuevo capítulo de la Colección Nueva York y está concebido como un bolso de líneas esculturales y elegancia silenciosa, donde la forma limpia y la artesanía refinada tienen todo el protagonismo.

Elaborado en cuero suave, su estructura es flexible pero con cuerpo suficiente para mantener la silueta, lo que le permite acompañar el movimiento sin perder sofisticación.

Uno de los detalles más singulares y bonitos es que presenta una costura a mano a lo largo del asa. Este detalle pone el acento artesanal y refuerza el código de lujo discreto que tanto encaja con el estilo depurado de Sassa.

El modelo Kaia se presenta en dos tamaños, pensados para responder a ritmos de vida distintos sin perder coherencia estética. En versión pequeña, es compacto pero rotundo: un formato pensado para las transiciones del día a la noche, con espacio para lo esencial -móvil, cartera pequeña, llaves y algún extra- sin renunciar a una silueta pulida. Es el tamaño perfecto para acompañar una agenda que combina reuniones informales, almuerzos y planes de tarde.

La versión grande, por su parte, adopta una forma más generosa y una actitud relajada, ideal para quienes necesitan un bolso capaz de seguirles el ritmo. Su interior espacioso lo convierte en un aliado funcional para el día a día: admite agenda, neceser ligero, gafas de sol y otros imprescindibles, sin resultar aparatoso.

En ambos tamaños, un pequeño estuche con cremallera permite organizar lo más importante y pasar fácilmente de un uso más práctico a uno más cómodo. También incluye una bolsa para polvo de diseñador, algo que subraya su vocación de pieza que se cuida y se conserva en el tiempo.

Su precio es de 36.000 liras turcas, algo más de 690 euros al cambio actual, lo que lo sitúa en la franja del lujo accesible dentro del segmento de bolsos de diseño.