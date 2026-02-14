El último capricho de Violeta Mangriñán: unos tacones de lujo con los que conquista las redes sociales

Violeta Mangriñán (31 años) vuelve a demostrar su magnetismo frente a la cámara y su instinto fashion en el rodaje de una nueva campaña publicitaria, donde ha apostado por unos espectaculares tacones de la firma Sophia Webster.

Para este estilismo, la influencer ha apostado además por un traje en color burdeos, compuesto por una chaqueta de doble abotonadura y un pantalón de pata de elefante, un conjunto que le sienta espectacular y refuerza el carácter sofisticado del look.

Un calzado de alto impacto que refuerza su imagen como referente de estilo y que está disponible en Zalando por 705 euros, consolidándose como una de esas piezas que no pasan desapercibidas.

Con un diseño elegante y rotundo, estos zapatos destacan por su puntera afilada y su tacón de aguja de 11 centímetros, una altura pensada para estilizar la figura y potenciar la presencia en escena.

Se trata de un modelo abierto y sin cierre, lo que aporta ligereza visual y un aire sofisticado que encaja a la perfección con el carácter moderno y femenino que define a la influencer.

El lujo del diseño se aprecia también en los materiales. Confeccionados íntegramente en piel, tanto en el exterior como en el interior, cuentan con plantilla de cuero y una suela de fibra sintética y cuero, garantizando comodidad y estabilidad incluso durante largas jornadas de rodaje.

El zapato de Sophia Webster que ha llevado Violeta Mangriñán. Instagram

Una combinación pensada para unir estética y funcionalidad, algo imprescindible en un contexto profesional como una campaña publicitaria. Además, se trata de un calzado que favorece mucho a la influencer ya que le aporta verticalidad y estiliza el look.

Violeta Mangriñán ha elegido estos tacones como pieza clave de su estilismo, demostrando cómo un buen zapato puede elevar cualquier look y convertirse en el auténtico protagonista.

Los diseños de Sophia Webster son conocidos por su enfoque creativo y femenino, y este modelo encaja a la perfección con la imagen segura y sofisticada que proyecta la creadora de contenido.

La elección de unos tacones de estas características refuerza la idea de que los accesorios, y especialmente el calzado, juegan un papel fundamental en la construcción de un look potente. En un entorno de campaña, donde cada detalle cuenta, Violeta apuesta por un diseño que transmite elegancia, fuerza y personalidad.

En definitiva, los tacones de Sophia Webster que ha lucido Violeta Mangriñán durante este rodaje se convierten en una declaración de intenciones: moda cuidada, siluetas que estilizan y piezas de lujo que elevan cualquier estilismo. Un calzado pensado para brillar tanto delante como detrás de las cámaras.