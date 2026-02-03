Victoria Federica revoluciona el invierno con un abrigo calefactable de firma española

Victoria Federica (25 años) vuelve a situarse en el centro de las miradas con una elección que une moda, tecnología y funcionalidad. La influencer ha compartido una imagen en sus redes sociales disfrutando de la nieve que cayó en Madrid el pasado miércoles, 28 de enero, y que dejó una bonita estampa.

La sobrina del rey Felipe VI (58) ha apostado por un abrigo de la firma Beston con calefacción integrada, que ya conquistó hace unas semanas a Mariló Montero (60), quien presumió de él en su perfil de Instagram.

Se trata del abrigo HEAT/10 Light Grey de la firma española, una prenda innovadora que ha elegido para disfrutar de un día de nieve en Madrid, demostrando que el estilo no está reñido con el confort ni siquiera en las temperaturas más bajas.

Este abrigo técnico de Beston tiene un precio de 217,90 euros y está disponible en nueve colores diferentes, lo que lo convierte en una opción versátil tanto a nivel estético como práctico.

Victoria Federica con un abrigo de Beston. Instagram

En el caso de Victoria Federica, el tono gris claro (Light Grey) refuerza esa imagen pulida y contemporánea que caracteriza muchos de sus estilismos, especialmente en escenarios invernales donde los tonos neutros cobran protagonismo.

Más allá de su diseño, el abrigo HEAT/10 destaca por incorporar la tecnología Heat-In 2.0, con nueve opciones de temperatura ajustables y cinco zonas de calefacción optimizadas que permiten regular el calor según las necesidades del momento.

Una funcionalidad pensada para ofrecer el máximo confort durante horas, ya que su batería, que está incluida en el envío, proporciona hasta seis horas y media de autonomía, además de contar con función de carga móvil, un detalle especialmente práctico para el día a día.

Otro de los elementos más innovadores de esta prenda es su QR personalizado integrado, que permite incluir información profesional, social o incluso de emergencia, sumando un plus de seguridad y conectividad.

Abrigo HEAT/10 | Light Grey Beston

Todo ello sin olvidar el compromiso con la sostenibilidad, ya que el abrigo está confeccionado con materiales reciclados certificados, alineándose con una moda más consciente. De hecho, no es la primera vez que Victoria Federica elige firmas de carácter sostenible para darles visibilidad; no es su tónica, pero en alguna ocasión también los ha elegido.

La elección de Victoria Federica confirma que los abrigos tecnológicos se han convertido en una de las grandes apuestas del invierno. Una prenda que no solo protege del frío, sino que redefine el concepto de abrigo funcional con estilo, y que ya se perfila como uno de los favoritos entre las prescriptoras de moda españolas.