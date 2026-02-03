Ficha el jersey de estampado de rombos que Ana Cristina Portillo ha combinado con pañuelo de su firma de ropa

Ana Cristina Portillo (32 años) está disfrutando de unos días inolvidables en Sierra Nevada. Desde Granada, la diseñadora ha ido compartiendo en los últimos días distintos posts en su Instagram, revelando algunos de sus planes en la localidad.

La temperatura media de Sierra Nevada se sitúa en torno a los cero grados. De ahí que sea de vital importancia hacerse con estilismos con los que hacer frente al frío.

En esta línea, una de las últimas publicaciones de Portillo en Instagram no ha pasado desapercibida entre sus miles de seguidores en redes sociales.

La hijastra de Bertín Osborne (71) ha lucido un look cómodo a la par que abrigado para una jornada de nieve. Así, se ha hecho con un jersey multicolor con estampado geométrico de rombos de la firma Colville.

La combinación de los tonos burdeos, amarillos, blancos y negros en el jersey combina a la perfección en una pieza que destaca por su paleta rica y cálida.

Ana Cristina ha añadido al jersey de Colville un pantalón de pana en color marrón, una de las tendencias más recurridas de la temporada. En concreto, se trata del modelo Le New 70’s de Sézane.

Además de por su diseño de pana, presenta tiro alto y corte recto que refuerza ese halo vintage al que tanto se está recurriendo últimamente.

Con cierre de cremallera y botón, bolsillos de parche delanteros y ribeteados en la parte trasera, este pantalón aporta estructura y comodidad, dos claves fundamentales para un look relajado, pero bien ejecutado.

¿Su precio? Está disponible en la página web de Sézane por 125 euros.

Como toque final, Portillo ha añadido al look un pañuelo de su propia firma. Se trata, de hecho, de un modelo de su propia firma, Ana Cristina P.D. En concreto, ha sido Turmalina Rubelita.

Confeccionado en 100% twill de seda italiana, cuesta 50 euros y está inspirado en los tonos cálidos y vibrantes de esta piedra, símbolo de amor y pasión.

El diseño en burdeos y patrones dinámicos aporta un toque artesanal al conjunto, haciendo de este look un estilismo de lo más profesional.

Sobre las firmas

Colville es una firma de moda lanzada en 2018 que se enfoca en la individualidad, la sostenibilidad y la longevidad, funcionando como antítesis de la fast fashion.

Creada para la mujer contemporánea, sus colecciones destacan por diseños innovadores, artísticos y funcionales que combinan arte y calidad.

Sézane, por otro lado, es una marca de moda francesa fundada en 2013 por Morgane Sézaloy. Ofrece alta calidad y un estilo parisino bohemio-chic a precios asequibles.