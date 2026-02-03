Dulceida conquista el 'street style' con el bolso tote más deseado de la temporada, y no es apto para todos los bolsillos

Dulceida (36 años) vuelve a demostrar su capacidad para combinar estilo y funcionalidad con una elección que se ha convertido en uno de los bolsos más deseados de la temporada. La catalana lo ha combinado con unas botas altas en color negro de Longchamp y la chaqueta viral de Zara.

La influencer ha apostado por el bolso tote La Passeggiata de The Attico, un diseño que se ha consolidado como un imprescindible para quienes buscan elegancia sin renunciar a la practicidad. Con un precio de 1.250 euros, esta pieza está disponible en Net-A-Porter, ofreciendo lujo y comodidad en un mismo accesorio.

El nombre del bolso, que en italiano significa "el paseo", refleja a la perfección su carácter relajado y versátil. Confeccionado en piel flexible, el diseño combina suavidad y estructura, adaptándose al movimiento y a las necesidades del día a día.

Su silueta holgada y asimétrica, enmarcada por asas tubulares, permite llevarlo cómodamente al hombro, aportando un toque contemporáneo y desenfadado a cualquier look.

El bolso está pensado para organizar de manera eficiente los objetos personales sin sacrificar la estética. El compartimento central con cremallera sobresale de la parte superior y cuenta con un bolsillo deslizante para objetos pequeños, mientras que los dos compartimentos laterales son ideales para tener a mano los esenciales, como el teléfono, las llaves o el tarjetero.

Dulceida con un bolso de The Attico y botas de Longchamp. Instagram

Este equilibrio entre diseño y funcionalidad convierte a La Passeggiata en un aliado perfecto tanto para un paseo por la ciudad como para reuniones informales o viajes cortos.

Dulceida demuestra, una vez más, su habilidad para seleccionar accesorios que elevan cualquier estilismo. El bolso de The Attico no solo es un ejemplo de lujo moderno, sino que también refleja la tendencia actual de combinar practicidad y diseño sofisticado.

Su acabado en piel flexible, el juego de volúmenes y la distribución interna de compartimentos permiten que se integre de manera natural en looks de diario, aportando siempre un toque de personalidad y carácter. Por ello, Dulceida tiene claro que estos accesorios son la clave para llamar la atención.

En definitiva, el bolso tote "La Passeggiata" es mucho más que un accesorio: es una declaración de estilo que combina elegancia, versatilidad y lujo contemporáneo.

Con él, Dulceida confirma que incluso los diseños más prácticos pueden convertirse en piezas icónicas dentro del armario, capaces de acompañar desde los looks casuales hasta los más elaborados con la misma naturalidad.