Dafne Fernández tiene el abrigo de Zara ideal para ir calentita en los días más fríos: cuesta 79,95 euros y quedan pocas unidades

La actriz Dafne Fernández (40 años) ha vuelto a demostrar su influencia como prescriptora de estilo al compartir en sus redes sociales uno de los últimos éxitos de Zara.

Se trata de la chaqueta bomber doble faz de la línea ZW Collection, una prenda que encaja de lleno en la tendencia de abrigos acolchados cortos y de aire utilitario que dominan el street style esta temporada.

La intérprete, habitual a la hora de elegir prendas cómodas pero sofisticadas, ha apostado por esta pieza como aliada perfecta para el invierno urbano, confirmando una vez más la capacidad de la marca del Grupo Inditex para convertir básicos en objetos de deseo masivo.

Dafne Fernández, en una imagen de sus redes sociales. @dafnefernandez

Con bolsillos delanteros

La chaqueta tipo bomber Faz ZW, de cuello alto y manga larga, está diseñada para abrigar sin renunciar a la silueta relajada que define el armario contemporáneo.

El modelo incorpora bolsillos delanteros, un detalle práctico que refuerza su carácter funcional, y un bajo ajustable con cordones que permite adaptarlo a cada cuerpo y cada look: más ceñido para llevar con pantalones amplios o más suelto para superponer sobre sudaderas o jerséis.

El cierre frontal con botones aporta un aire clásico que equilibra el diseño deportivo de la prenda.

Uno de los elementos más destacables de este abrigo es su interior, con forro efecto pelo que añade un plus de calidez y confort. Esta doble faz —una cara exterior más técnica y limpia, y un interior suave y mullido— convierte la bomber en una pieza especialmente atractiva para los días de frío intenso, donde el abrigo deja de ser solo un accesorio y pasa a ser el auténtico protagonista del conjunto.

CHAQUETA BOMBER DOBLE FAZ ZW COLLECTION ZARA

Prenda sostenible

El diseño, perteneciente a la Zara Woman Collection, se aleja de los patrones excesivamente voluminosos y apuesta por un volumen contenido, fácil de combinar tanto con vaqueros y zapatillas como con faldas midi y botas.

La ficha técnica del producto refuerza la apuesta de la firma por materiales más responsables: el tejido base está confeccionado en un 100% poliéster reciclado certificado RCS. Lo mismo sucede con el forro interior, también en 100% poliéster reciclado certificado RCS.

Este detalle sitúa a la prenda en la línea de las colecciones que integran criterios de sostenibilidad, un aspecto cada vez más relevante para un público que busca equilibrar tendencias, precio y compromiso ambiental.

Con un precio de 79,95 euros, la chaqueta bomber doble faz ZW Collection se ubica en el rango medio de la marca, posicionándose como una inversión asumible para quienes quieren un abrigo de temporada sin tener que gastar más de 100 euros.

El abrigo de Zara de Dafne Fernández cumple con todos los requisitos para convertirse en viral: diseño reconocible, precio competitivo, guiño sostenible y versatilidad para adaptarse a diferentes códigos, del look casual al más arreglado.