El abrigo de casi 300 euros que María Pombo ha lucido para desvelar su nueva pasión por la lectura tras la sonada polémica

María Pombo (31 años) ha paralizado recientemente las redes sociales al confesar que ha encontrado en la lectura una nueva pasión.

"Llámame ratón de biblioteca", ha escrito la influencer en un post de Instagram. Unas palabras que ha acompañado de un carrusel de fotografías en el que Pombo aparece en diversos momentos leyendo un libro.

Más allá de lo cómico e inesperado de la publicación, hay un detalle que tampoco ha pasado inadvertido entre sus seguidoras. Se trata de su estilismo.

La pequeña de las hermanas ha sacado a la luz una instantánea desde la nieve en la que aparece ataviada con un look de lo más abrigado. María, en concreto, ha optado por una pieza de la firma Revolve.

Se trata de un abrigo que llama la atención por su estampado de leopardo. Está formado por pelo sintético y destaca, entre otros aspectos, por su corte largo y sus solapas cruzadas.

Además, tal y como señalan desde la página web de Revolve, se asegura que el abrigo de leopardo tiene aspecto muy natural tanto abotonado como abierto para sacar a escena la camiseta de su grupo favorito.

El modelo se encuentra entre los siete más vendidos de la marca. Está disponible en la firma online entre las tallas 2XS y XL. ¿Su precio? Es posible hacerse con el abrigo de leopardo que ha lucido María Pombo por 295 euros.

Revolve, además, ofrece en su catálogo otras piezas de abrigo muy similares. Así, todo aquel que quiera hacerse con una prenda similar podrá adquirir otros modelos similares en distintos diseños y estampados.

Consciente del frío que ahonda en la capital recientemente, la empresaria ha añadido al abrigo de leopardo una capucha de pelo en color blanco. Además, se ha decantado por unos leggins negros y unas botas de pelo marrones.

Sobre la firma

Revolve es una destacada plataforma de e-commerce estadounidense, fundada en 2003, especializada en moda de diseño, ropa, calzado, accesorios y productos de belleza de gama alta y contemporánea.

Se caracteriza por ser una "tienda de estilo de vida" que combina cientos de marcas de terceros con sus propias colecciones, enfocándose en un público joven a través de estrategias digitales e influencias en Instagram.