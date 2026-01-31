Rosanna Zanetti, sobre sus secretos de belleza: "Cuido la hidratación de la piel y me hago tratamientos en estética"

Rosanna Zanetti (37 años) está siendo especialmente constante con su rutina de cuidado facial. Por ello, si cabe, sus seguidores advierten un mayor glow en su rostro.

"El tema de skincare y cuidados de la piel es de lo que más me preguntan", ha confesado la modelo en unos stories de Instagram mientras llevaba a cabo su rutina de noche.

"Cuando me ven que tengo la piel en su mejor versión es porque me la he cuidado mucho y no por genética o suerte", ha reconocido la mujer de David Bisbal (46).

Rosanna Zanetti ha compartido sus secretos de belleza en sus 'stories' de Instagram. Instagram

Zanetti se ha sincerado con sus seguidores y ha revelado que en su caso, mantener un rostro radiante no es tan sencillo. "Una o dos veces al año me da un brote (no sé si hormonal, esrtés, clima...) y lo peor que hago es tocar los granitos", ha confesado la venezolana en un segundo story, mostrándose sin filtros.

"Se genera hiperpigmentación post inflamatoria y lesiones en la piel donde estaban los granitos. Tarda bastante en que se regenere, pasa por varias fases", ha compartido Rosanna sobre los efectos de "tocar los granitos".

Ahora, ha asegurado, está "súper disciplinada", siendo constante con sus rutinas. Una serie de hábitos de belleza que consisten en cuidar su hidratación y someterse a ciertos tratamientos.

"Cuidando la hidratación de la piel", sobre todo en invierno, que es cuando más se seca, es el primer truco de Rosanna Zanetti.

Como segundo secreto de belleza, ha revelado: "Me hice unos tratamientos en estética que me han funcionado en otras ocasiones y pueden notar la mejora". La modelo, no obstante, no ha ofrecido detalles sobre estos procedimientos.

La esposa de David Bisbal, eso sí, ha aclarado que si bien los tratamientos y la rutinas "ayudan", "no son milagrosas". En su caso, cree que le tomará algunas semanas" para que la piel se regenere y esté en su mejor versión".

Respecto al maquillaje, cabe destacar que Rosanna Zanetti suele apostar por un makeup sencillo que complementa su rutina de skincare. Entre sus básicos están una buena máscara de pestañas, un corrector para las ojeras y un toque de rubor para dar aspecto de "buena cara".

Este tipo de maquillaje no solo resulta favorecedor, sino que también es más respetuoso con la piel cuando hay marcas, brotes o zonas sensibles, como las que ella ha mostrado sin filtros en sus stories. Zanetti, como ha dejado claro, prefiere apostar por una piel fresca y luminosa.