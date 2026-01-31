Ni Prada ni Versace: la firma de lujo en la que ha confiado Jessica Goicoechea para lucir estas botas negras de nieve

Suele decirse que al mal tiempo, buena cara. Jessica Goicoechea (29 años), sin embargo, extrapola la frase a la moda.

Teniendo en cuenta las bajas temperaturas que acontecen ahora en buena parte del país, la empresaria ha comaprtido en sus stories de Instagram un estilismo de lo más abrigado.

Goicoechea, así, ha lucido un look en el que la comodidad ha sido llevada por bandera. Un estilismo compuesto por una sudadera básica blanca, un infalible par cualquier época del año.

Consciente de que no puede salir a la calle únicamente con una sudadera blanca, Jessica ha añadido a la prenda una chaqueta de cuero negra acolchada, otro must en el armario. Además, ha sucumbido a una estola de pelo en color marrón.

Jessica Goicoechea, en una imagen de sus redes sociales.

La influencer ha dado un toque desenfadado al look con su pantalón. Y es que se ha decantado por un modelo de estampado militar y corte recto.

Nadie puede poner en duda que Jessica Goicoechea es un icono de moda. Así lo demuestra con este último estilismo.

No obstante, cabe destacar que ha sido su calzado lo que ha copado verdaderamente el foco ahora.

La española se ha subido a unas botas de nieve de la prestigiosa firma Guess. Se tata de uno de los modelos más codiciados de la marca.

Las botas destacan, entre otros aspectos, por su diseño acolchado y la pedredería que presenta a ambos laterales. Además, no es asunto baladí mencionar su marcada plataforma.

Según ha comprobado EL ESTILO de EL ESPAÑOL, el calzado que Jessica Goicoechea ha escogido para su último look no está disponible en la página web de Guess. Sin embargo, Zalando ofrece ahora mismo el modelo en su catálogo por poco menos de 150 euros.

Una cifra medianamente aceptable, teniendo en cuenta el precio medio del resto de los artículos de firmas como Guess, Prada o Versace.

Sobre la firma

Guess nació en 1981 en Los Ángeles, fundada por los hermanos Marciano, quienes emigraron desde Francia a Estados Unidos.

Su gran salto a la fama llegó cuando reinventaron los jeans tradicionales con un estilo más ajustado, lavado a la piedra y con un aire sensual y europeo.

Uno de sus primeros modelos, el Marilyn Jean, se convirtió en un éxito inmediato y llamó la atención de grandes tiendas, posicionando a Guess como una marca innovadora en el mundo del denim.

Durante las décadas de 1980 y 1990, Guess consolidó su imagen gracias a campañas publicitarias en blanco y negro, muy llamativas y protagonizadas por modelos que luego serían famosas, como Claudia Schiffer.