María Fernández-Rubíes tiene el bolso perfecto para completar el look urbano que querrás copiar

María Fernández-Rubíes (34 años) lo ha vuelto a hacer: ha dado una lección de estilo en su perfil de Instagram al lucir el nuevo objeto de deseo de la temporada. Esto es, el bolso Dandy Texas de la firma danesa Núnoo.

En la imagen, la influencer encaja el modelo en uno de esos looks urbanos que domina a la perfección, demostrando que la estética effortless se construye, en realidad, a base de elecciones muy calculadas.

El bolso, con su aire entre boho y contemporáneo, aporta textura, personalidad y un punto de tendencia que eleva cualquier estilismo sin robarle protagonismo a quien lo lleva.

El Dandy Texas que luce María Fernández-Rubíes pertenece a una de las líneas más reconocibles de Núnoo, marcada por el trabajo del cuero, los acabados trenzados y un diseño pensado para el uso real.

Es un bolso que se mueve bien con vaqueros y zapatillas, pero también con blazer y tacón sensato, lo que explica que tantas prescriptoras de estilo lo estén incorporando a su rotación de básicos.

Detalles como la correa de cadena extraíble o la estructura flexible refuerzan esa idea de pieza funcional que no renuncia a la estética. Su precio, 169,90 euros, lo sitúa en ese segmento aspiracional que busca el diseño de autor sin entrar en la liga del lujo inaccesible.

No es un capricho low cost, pero tampoco un objeto de colección reservado a bolsillos privilegiados: es el tipo de bolso que se compra para exprimirlo muchas temporadas, no para dejarlo olvidado en el armario.

El bolso que ha lucido María Fernández-Rubíes.

La firma nació en Copenhague en 2015 de la mano de las hermanas Pia Silfen-Jensen y Naja Silfen, con una idea sencilla: hacer bolsos de alta calidad, diseño potente y precio razonable.

El nombre, Núnoo, procede del apodo de Naja y tiene raíces groenlandesas, un guiño a la herencia familiar que conecta la marca con una historia íntima antes de salir al mundo.

Desde el principio, su universo ha mezclado minimalismo escandinavo con influencias del streetwear.

Hoy, Núnoo se vende en numerosos países a través de tiendas multimarca, e‑commerce y su propia plataforma online, pero mantiene el mismo discurso: piezas bien hechas, con un punto canalla, pensadas para una comunidad que celebra la diversidad y el estilo personal.

Su #ClubNunoo, la comunidad que la firma ha construido en redes, funciona como escaparate de chicas reales que combinan estos bolsos lejos de la estética de pasarela tradicional.